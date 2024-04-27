一棟公寓驚見7間律師事務所！他笑稱「完全惹不起」 內行人曝關鍵原因

這棟住戶不好惹！一名網友指出，日前在嘉義中山路上發現一棟公寓，全是律師事務所的招牌，讓他驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，從圖中可以發現一棟七層樓公寓大樓，竟掛滿了「律師事務所」的廣告招牌，更誇張的是，7層樓竟開了7間律師事務所，讓他笑稱「大家不要惹到這棟的住戶！」。

嘉義中山路上一棟7層樓公寓大樓，竟開了7間律師事務所。圖/取自Google Map

貼文一出後，吸引3.7萬網友朝聖按讚，紛紛表示「住這邊跟鄰居很難聊天，聊天都要錢」、「要懂法條，要不然會無法融入」、「我腦中只浮現一個想法：好想看到他們管委會內鬥」、「名副其實的律師樓」、「一樓的書局一定只賣法律數籍跟訴狀」、「這年頭律師業也得群聚效應、規模經濟是吧」、「整棟樓搞不好能開一個庭」。

針對這棟公寓為何有這麼多律師事務所，也有內行網友解答，紛紛表示「因為他正對面就是原嘉義地方法院，不過現在是法務部的行政執行署」、「這棟樓離法院很近，可能是因為這樣才有這麼多律師事務所！」、「開車約8分鐘就會經過法院」。