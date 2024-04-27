快訊

老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一棟公寓驚見7間律師事務所！他笑稱「完全惹不起」 內行人曝關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出，日前在嘉義中山路上發現一棟公寓，全是律師事務所的招牌，讓他驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」。圖/取自Google Map
一名網友指出，日前在嘉義中山路上發現一棟公寓，全是律師事務所的招牌，讓他驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」。圖/取自Google Map

這棟住戶不好惹！一名網友指出，日前在嘉義中山路上發現一棟公寓，全是律師事務所的招牌，讓他驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，從圖中可以發現一棟七層樓公寓大樓，竟掛滿了「律師事務所」的廣告招牌，更誇張的是，7層樓竟開了7間律師事務所，讓他笑稱「大家不要惹到這棟的住戶！」。

嘉義中山路上一棟7層樓公寓大樓，竟開了7間律師事務所。圖/取自Google Map
嘉義中山路上一棟7層樓公寓大樓，竟開了7間律師事務所。圖/取自Google Map

貼文一出後，吸引3.7萬網友朝聖按讚，紛紛表示「住這邊跟鄰居很難聊天，聊天都要錢」、「要懂法條，要不然會無法融入」、「我腦中只浮現一個想法：好想看到他們管委會內鬥」、「名副其實的律師樓」、「一樓的書局一定只賣法律數籍跟訴狀」、「這年頭律師業也得群聚效應、規模經濟是吧」、「整棟樓搞不好能開一個庭」。

針對這棟公寓為何有這麼多律師事務所，也有內行網友解答，紛紛表示「因為他正對面就是原嘉義地方法院，不過現在是法務部的行政執行署」、「這棟樓離法院很近，可能是因為這樣才有這麼多律師事務所！」、「開車約8分鐘就會經過法院」。

住戶 公寓 嘉義 律師 法務部

延伸閱讀

他出國玩遭長輩勸「存錢買房等退休後再去」 鄉民狂吐槽揭真實狀況

台遊客北海道吃活體帝王蟹遭掉包 老闆認錯：免費外帶冷凍帝王蟹

以為加黑松露…超商買到霉斑水餃吃下惹腹痛 網友傻眼：太有勇氣

最新詐騙手法？蝦皮賣家收退貨「商品被調包」：打開全是紙板

相關新聞

愛愛完陰道感染⋯她竟被男友罵性生活混亂！氣到當場分手

念珠菌感染是常見的女性問題，即使沒有性行為也可能感染，因此不算是性病。然而有網友近日與男友交歡後不幸感染，男友卻指責她性生活混亂，「一定不只一個前男友」，要她再去檢查，她氣到當場與男友分手，痛罵「生個病讓我看清一個人，不虧」。

一棟公寓驚見7間律師事務所！他笑稱「完全惹不起」 內行人曝關鍵原因

這棟住戶不好惹！一名網友指出，日前在嘉義中山路上發現一棟公寓，全是律師事務所的招牌，讓他驚呼「大家不要惹到這棟公寓的住戶！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

南韓情侶來台喜放天燈！下秒突裂兩半燒起來...網笑瘋：願望太難

電影《那些年，我們一起追的女孩》中，男女主角到平溪放天燈，各自在天燈上寫下想跟對方傾訴的話，浪漫場面使不少觀眾回憶起年少時的青澀愛戀，自播出後吸引不少外國觀光客來台朝聖。不過日前一對南韓夫妻到平溪放天燈，不料天燈升空沒過幾秒，突然從上方裂成兩半後墜落。影片曝光後引發熱議，有網友幽默表示，「老天爺：這個願望太難了，真是的」。

台北房價、消費高「為何中南部人想留下來？」 網曝2因素：回去更爛

北部因為工作機會多、薪水高，讓不少北漂的人選擇落地生根。有一名網友不解台北的房價、消費都很高，為何還是有人選擇留下來，原因到底是什麼？不少過來人認為工作機會多、想脫離原生家庭是主要原因。

出國玩會睡午覺嗎？網掀兩派爭論 過來人曝1情況：一定要午休

每個人出國旅遊的步調不同，有些人會規劃從早到晚的行程，有些人則偏好舒服、想休息就休息的模式。一名女網友詢問，有聽過不少人去日本玩會睡到中午，但很好奇「有沒有人去日本旅遊會睡午覺？」引發網友兩派立場，也有人點出1情況「一定要排午休時間」。

買鹽酥雞拿到1物直呼「第一次看到」 網讚可以避免消費糾紛

鹽酥雞是台灣最常見的庶民小吃，各種炸物香味撲鼻十分誘人。有一名網友表示以前去買鹽酥雞都沒有拿過單據，但日前卻收到店家給的明細，讓他非常意外，不少老饕也稱讚這樣的做法可以避免糾紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。