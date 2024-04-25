她曝牙膏快用完1習慣 過來人認同：還能多刷好幾天

現在物價越來越貴，不少人為了能多省一點，會把一些生活用品用到極致，有一名女網友就透露自己習慣在牙膏快用完時，把牙膏剪開後繼續用，她也好奇是否其他人也有同樣做法。

這名女網友在PTT透露自己一天會刷3次牙，因此牙膏消耗地很快，一下子就用光了，不過也因為現在牙膏不便宜，貴的要好幾百元，也因此每次快用完的時候，自己會習慣將其剪開，再把內部的牙膏一點不剩地全部用完，讓她直呼「哭啊！是不是只有窮人才會這樣做呢？」

不少鄉民表示不會特地去剪開牙膏，「不會，但洗面乳會」、「沒很貴吧」、「還真的不會，太麻煩了」、「不會，不差那一點，接觸空氣長一堆細菌再進入口腔，牙給（台語自找麻煩）」，其中有人建議只要擠一點點就可以刷得很乾淨，「不會。牙膏其實只要一點就夠用了」、「我自己一個人用，牙膏用很慢耶。一天一至兩次，每次一個豌豆大小而已」、「妳擠太多，改成用黑豆大小的量，1條用半年」、「不需要擠這麼多」。

但也有網友和原PO有相同習慣，「剪開+1，洗面乳也是，剪開還能用一週」、「會，剪開還能刷很多天」、「剪開還能用個5、6次沒問題」、「我會，很喜歡完全把東西用完的感覺」、「會啊，拆新牙膏很麻煩，能拖就拖」、「當然剪，剪開的量都還可以刷好幾次」。

還有人分享其他省錢方法，「有那種擠牙膏的工具勉強用一下」、「會使用擠牙膏器，目前還沒有想過要剪開來用，一般擠得都挺乾淨的了」、「牙膏沒什麼差吧，買便宜的就好了」、「牙膏快沒了不是抓頭往內壓就很好擠了嗎？」、「甩幾下，又可以用好多天」、「用尺或扁梳子刮一刮就好」、「擠從尾端就好了，還有我都用牙粉」。