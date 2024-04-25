30歲湊不出10萬應急「實在悲慘」？網排隊認錯：我連1萬都沒
近日台北慈濟醫院被爆護理人員偷拍病患私密照，爆料護理師則因違法公開病患照片遭法辦，後雖裁定10萬元交保，該護理師卻因付不出10萬保證金，改為限制住居。此事經報導後引發熱議，有網友也關注到護理師的窘境，在PTT發起相關話題討論。
原PO發文指出，該位資深護理師年近30，現在發生問題卻無法湊出10萬應急，看在眼裡「實在有點悲慘」，好奇「30歲湊不出10萬是什麼Level的人？」
發文引來不少人「自首」，紛紛留言「月光族等級」、「我也湊不出來，對不起我是廢物」、「正常的社畜」、「我連1萬都湊不出來」、「很多人月光族啊，賺多少花多少，我就是」、「原來30歲零存款的人真的存在」。
不過也有人反駁「不要每次都只會拿年齡區分」，稱自己30歲時還在讀博士，直到32歲開始工作前都沒有存款，到現在38歲，不只買了房，有價證券與存款總額已逾800萬。
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