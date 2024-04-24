台灣街景慘輸越南？網分析十幾年來「致命缺點」：真的沒救了

台灣和越南都有著媲美義大利威尼斯的景點，不過有網友表示，最近看越南旅行的介紹影片，一看「嚇死人」，整個打破對越南的既定印象，反觀台灣房子卻「醜到不行」，引起不少人共鳴，有人也列出致命缺點，表示台灣街景沒救了。

網友在PTT八卦版發文表示，最近剛好看到越南旅行的介紹影片，不看還好，一看就嚇死人，並貼出了越南威尼斯(富國島)，對比台灣威尼斯(基隆正濱漁港)的照片，驚呼「越南街景跟房子也太漂亮了吧」，完全打破對越南的既定印象，並直言台版威尼斯的房子真得醜到不行，好奇問「什麼時候台灣街景輸越南那麼多了啊？」

不少人也同意說，「這八年真的越來越糟糕」、「越南早期是法國統治的」、「一直都比越南還醜」、「觀光景點的確大勝」、「這是台派美學」、「問題是有贏過嗎？」、「台灣老房子都是簡單的方正格局，沒維護就那樣啊」。

但也有人認為，「今年有去越南出差，越南與台灣街景一樣醜」、「專業拍跟隨手拍是在比哈囉」、「一個是遊樂園一個是住家，是在比什麼」、「富國島就錢堆出來的景，但市區與自然景觀確實不錯」。

另外也有網友觀察分析，認為給台灣「致命一擊」的原因，因為這十幾年來店面新陳代謝，一樓店面的招牌驚悚又恐怖，尤其夾娃娃機店更是重災區，大致上都是「很爛的諧音梗店名+不知道哪找來很醜的免費綜藝字+充滿不和諧要素的詭異配色」。

網友認為，偏偏每個排版的雷都踩到了，街上出現一整排這種幾年內換上的恐怖招牌，有些生意還不錯，想倒還倒不掉，就會知道「台灣街景，沒救了」。