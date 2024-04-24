約定俗成？他赴日自駕遊遇來車「1動作」提醒 內行嘆：台灣剩大車會用

出國自由行除了乘坐大眾運輸移動外，也有不少人會選擇租車自駕以節省交通時間。近日一位網友發文表示，他在日本自駕遊時被對向車道的車閃了兩次大燈，朋友認為這可能代表前方有警察，果然不久後便見到警車。原PO表示自己是第一次碰到這種提醒方式，好奇這是不是日本的約定俗成？

原PO在PTT上發文表示，他與朋友到日本自駕旅遊，在回程時因車速較快，對向車道的車突然朝他們閃了兩次大燈，朋友表示前方可能有警察，於是原PO馬上減速，開了1公里後果然見到警車，之後原PO也以同樣方式提醒對向車道的司機。不過他也好奇，自己從未看過這種提醒方式，想知道這是否為日本約定俗成的習慣？

對此，有不少網友表示在台灣及其他國家也遇過，應該是全世界通用的習慣，「台灣也是有這個『燈語』，通常是貨車司機在使用」、「提醒你+1，遇過運將提醒過幾次」、「台東這邊也會閃燈提醒前面有警車，一般車輛也會閃」、「台灣就是這樣了，有警察測速會提醒」、「在澳洲也遇過喔」、「跟日本沒關係，很多地方國家都這樣，而且閃燈基本上也不會構成違法」。

不過也有人無奈，現在很多駕駛看不懂提醒，反而認為是挑釁，「台灣更多駕駛會以為是在挑釁，只剩下大車司機會用了」、「20年前台灣也會這樣，現在閃對向來車會被攔下來打棒球」、「台灣也會，但看不看得懂就另一回事了」、「在台灣是加入對戰」。

另外有網友指出，除了提醒對方有警察外，閃燈還有其他意涵，「有時候是會車禮讓，對方表示感謝」、「閃燈就是萬用提醒，可能是警察、可能是開了遠燈，也可能是前方有什麼事故，甚至是提醒有逆向駕駛之類的。也有看過在繁忙路口等待右轉時，對面的車閃燈讓我先走」、「遇過在沒有紅綠燈的地方要右轉，最後一台貨車也閃了兩次大燈，讓我先轉」、「通常都是提醒對向車有狀況，如警車、遠燈忘記關」、「遇過塞車時，警車大燈閃我，空一格讓我來排塞車隊伍」。