快訊

廢死聯盟喊死刑是殺人機器 作家反嗆：殺人犯不應修補該銷毀

果粉等14年！iPad終於加入這APP 網笑：賈伯斯氣到跳出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約定俗成？他赴日自駕遊遇來車「1動作」提醒 內行嘆：台灣剩大車會用

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友赴日自駕遊時，被對向來車閃燈提醒前方有警察，他好奇這種習慣是否為日本的約定俗成。圖／Ingimage
一位網友赴日自駕遊時，被對向來車閃燈提醒前方有警察，他好奇這種習慣是否為日本的約定俗成。圖／Ingimage

出國自由行除了乘坐大眾運輸移動外，也有不少人會選擇租車自駕以節省交通時間。近日一位網友發文表示，他在日本自駕遊時被對向車道的車閃了兩次大燈，朋友認為這可能代表前方有警察，果然不久後便見到警車。原PO表示自己是第一次碰到這種提醒方式，好奇這是不是日本的約定俗成？

原PO在PTT上發文表示，他與朋友到日本自駕旅遊，在回程時因車速較快，對向車道的車突然朝他們閃了兩次大燈，朋友表示前方可能有警察，於是原PO馬上減速，開了1公里後果然見到警車，之後原PO也以同樣方式提醒對向車道的司機。不過他也好奇，自己從未看過這種提醒方式，想知道這是否為日本約定俗成的習慣？

對此，有不少網友表示在台灣及其他國家也遇過，應該是全世界通用的習慣，「台灣也是有這個『燈語』，通常是貨車司機在使用」、「提醒你+1，遇過運將提醒過幾次」、「台東這邊也會閃燈提醒前面有警車，一般車輛也會閃」、「台灣就是這樣了，有警察測速會提醒」、「在澳洲也遇過喔」、「跟日本沒關係，很多地方國家都這樣，而且閃燈基本上也不會構成違法」。

不過也有人無奈，現在很多駕駛看不懂提醒，反而認為是挑釁，「台灣更多駕駛會以為是在挑釁，只剩下大車司機會用了」、「20年前台灣也會這樣，現在閃對向來車會被攔下來打棒球」、「台灣也會，但看不看得懂就另一回事了」、「在台灣是加入對戰」。

另外有網友指出，除了提醒對方有警察外，閃燈還有其他意涵，「有時候是會車禮讓，對方表示感謝」、「閃燈就是萬用提醒，可能是警察、可能是開了遠燈，也可能是前方有什麼事故，甚至是提醒有逆向駕駛之類的。也有看過在繁忙路口等待右轉時，對面的車閃燈讓我先走」、「遇過在沒有紅綠燈的地方要右轉，最後一台貨車也閃了兩次大燈，讓我先轉」、「通常都是提醒對向車有狀況，如警車、遠燈忘記關」、「遇過塞車時，警車大燈閃我，空一格讓我來排塞車隊伍」。

日本 警車 車道 運將

延伸閱讀

田中千繪學台語「羅馬拼音」發文曝喜悅 台灣網友看嘸：越南語？

日27歲女教師保健室「擁吻」男國中生！被揭發還狂傳訊息求對方袒護

1萬5有找！日旅行社推玩台3天「跑遍北中南」 網卻揪「1致命缺點」

外國客頻鑽漏洞…日研擬機場辦退稅杜絕亂象 靠一招提高效率

相關新聞

約定俗成？他赴日自駕遊遇來車「1動作」提醒 內行嘆：台灣剩大車會用

出國自由行除了乘坐大眾運輸移動外，也有不少人會選擇租車自駕以節省交通時間。近日一位網友發文表示，他在日本自駕遊時被對向車道的車閃了兩次大燈，朋友認為這可能代表前方...

餘震不斷！他問「台北101搖晃程度是否更可怕」 網搖頭：反而最安全

連續兩日餘震不斷，尤其住在高樓層的民眾晃感更明顯。就有網友好奇，地震當下如果是在台北101，「晃動是否會更大？」不過，不少人紛紛指出，事實上101反而更安全，因為內部有風阻尼球，能大大減低建築物的晃度。

全台哪個縣市「地震最無感」？屏東人舉手：這兩天完全沒感覺

昨（22）日起餘震不斷，凌晨連續2起規模6以上地震，更將不少民眾從床上搖醒。今日就有網友發問，最近地震大到幾乎全台各縣市都有感，連過去被稱作最安全的桃園，這次地震也都受到影響，好奇「全台對地震最無感的是哪個縣市？」

搭廉航、住膠囊旅館…真有人出國「窮遊」？網曝省錢妙招：一樣開心

每年的4月底至5月初是日本的黃金周，當地人會藉此機會安排國內旅遊，各大觀光景點都會湧入大批人潮。近日一位網友發文表示，她先前便安排好要到東京旅遊，但不巧卡到黃金周前，因此機票價格較貴。而她的家人得知後便要她出國別花太多錢，年輕人選擇「窮遊」就好...

女學生吃炒飯見一堆蔥 下一秒這舉動讓老師驚呆「有毅力」

每個人都有自己喜歡或不喜歡吃的食物，有一位補習班老師透露班上有位女同學不喜歡吃蔥，日前訂炒飯時看到飯裡有不少的蔥，這名女同學竟然做了一個舉動，讓老師看了也驚呆，直呼很有毅力。

越來越不想逛？他疑「夜市沒落了嗎」 網點名3缺點：沒去的必要

夜市是台灣最具代表性的景點之一，不僅國人愛去，就連許多外國遊客來台灣也都一定會逛夜市，感受台灣最道地的文化。不過有網友表示從北到南，各個縣市都有其代表性的夜市，但現在出去玩反而不太想去逛，這也讓他想問台灣夜市是不是沒落了？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。