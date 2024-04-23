聽新聞
test
0:00 / 0:00
餘震不斷！他問「台北101搖晃程度是否更可怕」 網搖頭：反而最安全
連續兩日餘震不斷，尤其住在高樓層的民眾晃感更明顯。就有網友好奇，地震當下如果是在台北101，「晃動是否會更大？」不過，不少人紛紛指出，事實上101反而更安全，因為內部有風阻尼球，能大大減低建築物的晃度。
原PO在PTT發文表示，這幾天地震連連，感覺一直都在搖晃，讓他十分好奇，如果是在台北101上班會有什麼感覺，他想問這幾天在101上班的人，是否有更明顯的晃感？
文章曝光後，不少網友表示，台北101裡有「風阻尼球」，反而能降低建築物搖晃幅度，「101才安全好嗎」、「101超安全的吧，那顆阻尼器在怎麼倒」、「最安全的地方搞不好在那裡」、「全台灣最安全的大樓就101了，那顆球就比很多大樓貴了」、「全台灣最安全，台灣哪棟的防震做得比它好」、「昨天地震在那還真的沒感覺」。
在台北101上班的民眾則透露實際感受，「頭暈比較明顯，但沒在家那樣恐怖」、「以前在101上班，有次線上會議時地震，結果在101的人比其他人晚了20幾秒才開始感受到搖」、「超暈」、「雖然有阻尼器還是晃得要死，肉眼可見整個辦公室都在抖，我還有地震剛好在40幾樓的電梯裡過，還會暫停」。
台北101的風阻尼球設置於87至92樓，總重達660噸，當大樓碰到颱風、地震等因素產生搖晃時，阻尼球會以反方向擺動抵銷大樓的晃動，降低建築物振動反應，以及減輕101內部旅客與大樓工作者的不適感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言