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全台餘震不斷！「地震包」準備好了嗎？盤點該帶啥、平常放哪、多久更新1次

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全台哪個縣市「地震最無感」？屏東人舉手：這兩天完全沒感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
近兩日餘震不斷，就有網友好奇，全台有哪個縣市對此次地震最無感。圖／本報資料照片
近兩日餘震不斷，就有網友好奇，全台有哪個縣市對此次地震最無感。圖／本報資料照片

昨（22）日起餘震不斷，凌晨連續2起規模6以上地震，更將不少民眾從床上搖醒。今日就有網友發問，最近地震大到幾乎全台各縣市都有感，連過去被稱作最安全的桃園，這次地震也都受到影響，好奇「全台對地震最無感的是哪個縣市？」

原PO在PTT上發文表示，近日地震頻繁，部分地震更大到全台有感，雖然有人曾說過桃園是相對安全的縣市，但依舊可以感覺到搖晃，讓他不禁好奇詢問，「台灣有沒有那種幾乎每次地震都感覺不到，離地震災害最遠的縣市啊？」

文章曝光後，有民眾透露「屏東縣」最無感，「剛好人在屏東，完全無感」、「屏東啊，這兩天完全沒感受到地震」、「屏東，平原無山，與地震無緣」、「本島是高雄、屏東最無感」、「我也覺得是高屏」、「高屏市區，高雄地震是台南倒房，高雄沒事」、「恆春好像比較少聽說地震災害」。

不過，也有網友指出，恆春過去也發生過嚴重地震，反倒是桃園、高雄沒有人因地震死亡過，「恆春10幾年前就震過一次大的了」、「恆春地震當時一戶被活埋，死2個」、「震央也滿常在嘉義台南的，這種屏東就有感了吧」、「歷史上本島唯二沒地震死亡的縣市應該只有桃園高雄，恆春地震有死人」。

根據過去報導，中央大學地球科學系教授顏宏元就曾證實，「桃園」的確是全台地震最少的縣市，主因桃園沒有活動斷層，且為台地地形，地層相當堅硬，因此震波不容易被放大，甚至有可能繞道而行。

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