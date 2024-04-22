吃Buffet「夾光愛吃的菜」可以嗎？ 掀網論戰：是餐廳的責任

台灣吃到飽餐廳種類多元，深受民眾喜愛。就有一名PTT鄉民好奇，大家是否能接受其他人在吃到飽餐廳內，將某道菜一次夾光。貼文一曝光，掀起網友熱烈討論，更有人強調「確保餐台上食物充足是餐廳責任」。

原PO以「吃Buffet能不能一次把一道菜全拿光啊」為題稱，在吃到飽餐廳用餐時，會遇到各式各樣的人，並假設情況「某道菜還剩很多，可是某人因為很喜歡吃就一次全掃光」，好奇大家是否能接受此行為。

對此，原PO列出四種立場，包含「可以接受，Buffet本來就是吃到飽，廚師應該快點補上」、「很過分，只顧自己爽都不管其他人，應該留些給別人吃，下一輪再來拿」、「隨性而活，太瀟灑了」與「其他」。

貼文一曝光，掀起網友兩派論戰，「如果量很少，可以」、「可以，我都一次把鮭魚拿完」、「沒限量就隨你拿啊，就是恥度要夠，特別是後面還一堆人排的時候」、「店家沒規定就吃爆」。

但也有人持相反意見，「極其自私」、「敢拿就不要吃不完，有看過大部分都還在桌上就離開的，無言」、「不犯法啊，但會覺得這人沒社會化跟教養」。

還有網友指出，補滿餐點是餐廳的責任，「餐廳沒明確規定限量都OK啊，餐廳自己要搞定供應問題」、「我覺得餐廳要補就是了，確保餐台上食物充足是餐廳責任」、「餐廳應該要多補很多人想吃的」、「吃的完沒話說，是補菜的要快點」。