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以為在墾丁！她曝遊沖繩「到處聽到台語」 全網爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
日本沖繩縣海灘一景。示意圖／ingimage
日本沖繩縣海灘一景。示意圖／ingimage

自從邊境解封後，不少台灣民眾紛紛安排出國，其中「日本」更是許多人的首選。日前，作家黃大米在臉書分享，最近到日本沖繩遊玩時，隨口用中文說「這是什麼啊？」沒想到立刻有兩個人回頭並向她解釋，讓黃大米忍不住笑稱「真的很像在墾丁」。

黃大米表示，她在沖繩看到很多人在排隊買某種蘋果做的食物，於是她上前觀看，並隨口用中文說「這是什麼啊？」不料，下一秒有兩個人回頭，並用「中文」解釋，讓她非常驚喜。

黃大米透露，在沖繩玩耍，「真的有一種好像有出國，又好像沒有出國的感覺」，到處都可以聽到中文、台語，偶而還能和其他遊客一起併單、湊免稅的額度，忍不住發文笑稱「真的很像在墾丁」。不久後，黃大米再發貼文表示，她第一次了解什麼叫做地球村，在沖繩到處都在講國語，更坦言自己講中文的時候比英文多，打趣地說「我想，我其實沒有出國，我沒有出國對吧，我沒有出國對吧，沖繩是台灣的一部對吧！」

貼文一出，立刻掀起全網共鳴，「遇到同鄉，好有親切感」、「妳不知道，我在國外聽到有人說『x北』時，真的很感動」、「沖繩不過是台灣人去遠足的地方」、「走在國際通的路上，聽到講國語、台語都比日語多」、「在大阪的環球影城玩也是這情況，排隊時都不斷聽到台灣腔的中文，有一種根本沒出國的錯覺」。

台語 墾丁 日本 沖繩

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