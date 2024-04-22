台人最愛日本貨！達人曝代購前3名「必中一」 網共鳴：這罐拒買
隨著疫情解封，國人紛紛飛出國，其中日本是相當受歡迎的國家，不少台灣人都會特地前往購入保健、化妝品、零食等。近日旅遊達人「最懶少年」就在臉書分享，自己去日本最常被要求代購的三項物品，引起留言區共鳴。
「最懶少年」指出，因為他很愛到日本玩，常幫親朋好友代購，其中最常出現的三樣東西分別是，「哇咖某抖（Wakamoto，健胃整腸藥）」、「合利他命」、「薯條三兄弟」，基本上每次必中這三樣其中一樣。他也納悶，Wakamoto明明很大罐，究竟怎麼吃得完？
對此，留言區紛紛回應，「我中兩個」、「合利他命，必買，每天吃，一下就沒有了」、「Wakamoto真的必買，我小孩安親班50幾個人上吐下瀉，他東西全吃了但也沒事，那幾天剛好脹氣都有照三餐服用」、「長輩都把這些當糖果吃，一天到晚需要補貨」、「Wakamoto超重，根本不想幫忙買」、「Wakamoto只有自家吃才買，要代購直接拒絕」。
另外，還有人分享代購清單，「樂敦眼藥水，每次都叫我買12罐」、「大正百保能，雖然台灣也有賣，但成份不同，日本買的比較厲害」、「Eve止痛藥系列」、「我留學完有帶回來幾罐松本清自家的肩頸痠痛藥，雖然不能免稅，不過還是比台灣便宜一大截」。
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