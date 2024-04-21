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飄香60年！基隆老字號「阿華麵店」熄燈 一票人卻哭錯店

聯合新聞網／ 綜合報導
位在基隆的仁二路巷子內「阿華麵店」宣布停業，鐵門上面貼有公告稱「老闆退休了，感謝大家照顧」。圖／擷自「基隆人日常」
位在基隆的仁二路巷子內「阿華麵店」宣布停業，鐵門上面貼有公告稱「老闆退休了，感謝大家照顧」。圖／擷自「基隆人日常」

基隆60年老店「阿華麵店」宣布歇業！日前有民眾發現阿華麵店的鐵門已拉下，並貼上公告稱「老闆退休了，感謝大家照顧」，讓許多當地人感到不捨。不過，有一票網友誤將「阿華麵店」與基隆廟口名店「阿華炒麵」搞混，差點在社團內引起風波。

原PO在「基隆人日常」表示，她日前經過位在仁二路巷子的「阿華麵店」時，發現鐵門緊閉，上面還貼有公告稱「老闆退休了，感謝大家照顧」，讓她感到非常震驚，發文感嘆「基隆怎麼可以少了阿華麵店，我都吃了近60年，唉，覺得心裡空了一塊」。

照片一曝光，立刻掀起網友議論，「老字號又少一家了」、「目前基隆歇業的老店家消息中，這是我最惋惜的一間。老闆跟老闆娘都好客氣，把客人當朋友，麵跟雞肉都是我心中的NO.1」、「這家的雞肉很好吃，看到這個消息真是太傷心」、「怎麼可以…好可惜喔」。

不過，有許多網友將「阿華麵店」和「阿華炒麵」搞混，「真假？廟口怎麼可以沒有阿華炒麵？」、「嚇一跳，以為是阿華炒麵！」、「此阿華非彼阿華」、「各位冷靜點，這是在仁二路181巷5號的麵店，有雞肉的那家，不是阿華炒麵」。

事實上，這次宣布熄燈的是仁二路巷弄內的「阿華麵店」，並非基隆廟口的名店「阿華炒麵」，兩者雖名稱相近，卻是不同的店。而根據《東森新聞》報導，阿華麵店老闆稱，自己年事已高，身體無法應付大批客人，且孩子在外地工作，自己不願意讓子女接手，才決定做出退休的決定。

基隆

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