逛求職網驚見「驅魔師特助」 他好奇：證照哪裡考？

不少人找工作都會上網看徵才訊息，除了快速方便以外，資訊詳細也能一目了然。有網友日前在求職網瀏覽時，赫然看到一個非常罕見且奇特的職業，讓他好奇想問是否有人有做過這樣的工作。

原PO在PTT以「有鄉民做過驅魔師的工作嗎」為題發文，他說日前逛求職網時，意外發現「驅魔師特助」的工作，工作內容是協助驅魔師執行驅魔儀式、準備相關材料和配件、需具備虔誠的信仰、具梵蒂岡驅魔證照者佳，此外還備註這是神職人員，要協助驅魔師去除人心的魔障與內心深層的罪孽，因此「需有定期禮拜的證明、教會會員證」，提醒求職者「無誠勿擾」。

至於薪資方面，網站上註明論件計酬，每件3000至6000元，薪資也會依經驗資歷及績效核薪。這樣的工作內容讓原PO看了覺得很新奇，「第一次聽到這種職業，有沒有鄉民能分享一下工作心得，順便說明梵蒂岡驅魔證照在哪考？」

貼文讓不少人看了都歪樓，「康斯坦丁嗎？我要當助手」、「這看起來是西洋的呢，對東洋的有效嗎？」、「兒歌300首要會」、「看過驅魔少年可以應徵嗎？」、「我認識一個賣房子的女生會驅魔」、「這也太帥，能否問他沒有梵蒂岡，那有茅山認證可嗎？」、「每個人都會有冤親債主跟著，要化解這些冤親債主就是念地藏本願經來化解，不用求助任何人」。