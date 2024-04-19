逛傳統市場怕被坑 過來人建議務必做1動作「避免被當肥貓」

大賣場、超市林立已成為許多人採買的好去處，即便如此，擁有濃濃人情味的傳統市場仍然深獲許多婆婆媽媽的喜愛。不過有一名網友透露自己每次去逛傳統市場彷彿有「被害妄想症」，總覺得買東西會被攤商坑，讓他有點困擾，過來人則建議務必要做到「詢問價格」才不會被當肥貓宰。

原PO在PTT發文表示，自己似乎有「傳統市場恐懼症」，去買菜都只敢買已經定好價的，如果要秤重的心裡就會有點怕怕的。日前看到新聞說洋蔥價崩，到市場發現有一斤40幾元，也有一斤20幾元的；後來他去買「石狗公」時，攤商說一斤290元，但拿了兩隻小的就要180元，隨後又買了兩顆檸檬35元，一趟下來也讓原PO覺得被坑了。

他說雖然覺得自己好像被坑，但沒有證據可以證明，因為那些攤販的生意都不錯，所以覺得應該是自己的問題，原PO希望能改變這種心態，擺脫市場恐懼症。

不少過來人分享買菜撇步，「多比較、多了解行情」、「要了解一下現在盛產的是什麼，檸檬還沒到盛產季，當然會比較貴」、「『恐懼是因為不了解』，多做功課自然就OK了吧」、「多問幾家就好啊，去市場只問價錢不買他們也習慣了」、「秤重的可以先問多少錢？太貴可以不買」、「去傳統市場買菜，因為沒有標價的關係，一定要做到詢問價格再買，如果不問價格真的只能被當肥貓來宰」、「因為你不是每個禮拜去，你每個禮拜去就會比較了解價格變化」、「買個菜沒必要勉強訓練自己，簡單點就跟著大媽們買就好」、「不要落單就對了， 如果攤位有其他婆媽在，攤商通常不敢亂喊價」