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逛士林夜市又被坑？陸客買1顆水果200元 「味道大變」吃幾口就丟了

聯合新聞網／ 綜合報導
台北士林夜市。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
台北士林夜市。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

海外遊客來台最愛逛台味十足的夜市，不過近期有女陸客到士林夜市買水果，卻疑似遇到坑殺外地遊客的攤商，怒批「請問這樣欺騙旅客好嗎？」，指控試吃的釋迦與購入的釋迦出現「兩個版本」，導致吃幾口就丟掉了。

該女陸客於小紅書發文表示，她在士林夜市買了一個釋迦花了台幣200元，竟發現試吃跟帶走的釋迦是「兩個版本」，並附上兩張實物照片，可見果皮有深褐色的「傷痕」已熟過頭，讓她直批「請問這樣欺騙旅客好嗎？」

台灣網友不解回應「怎麼騙妳了？就是要吃這麼軟的最甜」，也解釋一般價位大約100多元，最便宜也要70、80元，「何況她在士林夜市買，觀光景點多賣妳一兩倍價格不是常識嗎？」

但多數台灣人驚嘆「這顆200元？！」、「拜託不要去士林夜市買水果」、「南機場、寧夏夜市都沒有這問題」、「想吃去水果行或市場的攤子」，並問「妳怎麼買得下去？」

女陸客透露「我不清楚台灣水果價格嘛」，且跟試吃的完全不一樣，所以吃幾口就丟了。先前因為在Youtube上看景點攻略，她特別到士林夜市，其實有聽說坑殺現象，「是我抱有僥倖心態以為運氣不會這麼差」。

其他大陸網友嚇呆「台灣人告訴我士林夜市沒標價的水果千萬別碰，看來是真的」。

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