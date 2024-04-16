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他崩潰「鄰居的鞋子臭到不可思議」 淚喊：走廊差點出人命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨鄰居的鞋子臭到不可思議，直呼「該怎麼辦？」圖片來源／ingimage
一名網友抱怨鄰居的鞋子臭到不可思議，直呼「該怎麼辦？」圖片來源／ingimage

腳臭可能會讓人受不了！日前一名網友發文表示，鄰居家的鞋子臭到不可思議，每次電梯一打開就差點暈倒，總是要幫忙噴香水，而對方買了鞋櫃更可怕，打開鞋櫃時讓他直呼「差點出了命案」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」求助，「鄰居的鞋臭到不可思議，怎麼辦？連拖鞋都很臭！我還戴了口罩，但一打開電梯就差點暈倒」。原PO指出，之前每天都會幫鄰居噴香水，請他買鞋櫃，後來對方不知道從哪撿來一個鞋櫃，沒想到這才是惡夢的開始，明明鞋櫃是關著的，卻飄出一樣的惡臭，讓他無奈表示「第一次打開鞋櫃，想幫鄰居噴香水時，差點出了命案」。

對此，網友回應「影響到公共安全可以檢舉」、「走廊不能擺鞋櫃」、「這就是買房沒有挑選社區的下場，我買房會看走廊有沒有清空，沒淨空代表管委會非常無能，這種社區買了只是折磨自己」、「噴香水不會讓味道更糟糕嗎？」、「應該請鄰居把鞋子擺在自己家裡」、「噴香水會更慘，化學藥劑會更臭」、「你可以試試看用乾燥劑跟衛生紙，也許有幫助」、「建議選有社區規矩的大樓，我媽以前只要鄰居鞋子放門口，她就踢到樓梯間，鄰居抗議就說要報警檢舉，幾次後鄰居就不敢放鞋子在外面了」。

《元氣網》先前也報導過如何預防腳臭，可以選擇透氣的襪子，並每天更換，盡量保持足部乾燥，或使用含有抗菌成分的洗腳液來洗腳，如果有腳臭的問題，也可以使用止汗劑或抗菌噴霧。

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