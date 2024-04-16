他崩潰「鄰居的鞋子臭到不可思議」 淚喊：走廊差點出人命

台灣醫療技術進步，醫療品質更是世界一流水準，再加上醫療便利性，讓許多民眾一生病就會立即就醫。就有網友在PTT指出，自己最近到耳鼻喉科看診時，花了些時間等叫號，好不容易進診間後，醫生卻一下子就將他請出去，讓原PO好奇提問「這種預期很快就會被請離診間的風氣，在台灣是怎麼形成的？」

2024-04-15 19:42