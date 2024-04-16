她在公廁綁頭髮被嗆！清潔阿嬤開罵「保護洗手台」 網傻眼：有何不可？

許多人出門在外時，會到公共廁所邊照鏡子邊整理儀容。不過近日一名女網友在公廁綁頭髮時，卻被清潔人員禁止，責怪她綁頭髮會讓頭髮掉在洗手台，讓她感到十分不解，詢問眾人為何不能在公廁綁頭髮。

原PO在Dcard發文表示，昨（15）日因天氣炎熱，出門前綁了馬尾，到北車時覺得頭髮綁太緊不舒服，便前往地下室停車場外的廁所，邊照鏡子邊重綁頭髮。沒想到，這時後方出現一位清潔阿嬤，口氣很差地對她說「小姐，你可不可以不要在廁所綁頭髮，頭髮會掉到洗手台」，試圖阻止她繼續綁頭髮。

原PO心裡雖然很疑惑，但還是盡可能不讓頭髮掉到洗手台，邊綁邊留意洗手台上有沒有頭髮，但這時清潔員又再次用不耐煩的語氣對她說，「小姐拜託妳不要在這裡綁好不好」，讓她感到很不滿，但也不想和對方爭論，沒過多久便離開現場。

原PO被兇得一頭霧水，事後忍不住詢問眾人，「製造清潔員的辛苦是我的問題嗎？還是說應該要聽她的話，不要在公廁綁頭髮？那以後請站務人員貼公告吧」。

貼文引發討論，網友紛紛回應，「好奇怪的人，廁所就是化妝室啊，整理儀容有何不可」、「要求別人不能綁頭髮也太莫名了吧」、「就算不綁頭髮，頭髮也是隨時隨地都會掉啊」、「去到外面誰不掉一根頭髮，所以也才會需要維護環境的人力不是嗎？是在禁止什麼？」、「清理本就屬於她的工作範圍之內，又不是塞垃圾、倒廚餘或惡意丟頭髮並沖水導致堵塞」、「那是她的工作，也不代表她可以隨便口氣差的對別人」。

但也有人出面緩頰，「阿姨應該是怕阻塞吧？畢竟她沒辦法隨時清頭髮，下一個人不可能幫你清，只會沖下去」、「我也覺得是怕堵塞，因為我在某間公司也被打掃阿姨念過」。