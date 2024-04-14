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不尷尬？台灣機車族為何做什麼都戴安全帽 全網共鳴：脫掉更麻煩

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇，為何多數台灣機車族都習慣戴著安全帽做其他事，機車示意圖。記者林澔一／攝影
網友好奇，為何多數台灣機車族都習慣戴著安全帽做其他事，機車示意圖。記者林澔一／攝影

台灣有著「機車王國」之稱，路上隨處可見機車穿梭大街小巷。不過，有PTT網友指出，他在街上經常看見民眾戴著安全帽做其他事，好奇直問「為何可以戴著安全帽做這些不是騎車的事呢？不會尷尬跟不方便嗎？」

原PO以「為何台灣人安全帽可以一直戴著不尷尬嗎？」為題稱，騎機車戴安全帽是一件很正常的事情，但他卻發現不少台灣民眾習慣戴著安全帽做其他事，包含買便當、買飲料、提款、逛超市、繳費等，忍不住直呼「獨特的台灣特有的現象」。

原PO表示，安全帽不太像一般人會選擇的穿搭配件，因此好奇詢問大家想法「為何可以戴著安全帽做這些不是騎車的事呢？不會尷尬跟不方便嗎？」

貼文一出，許多機車族分享類似經歷，「我朋友還戴著安全帽逛Costco」、「有時候手上拿一堆東西要脫安全帽更不方便」、「除了銀行都不脫的」、「脫下來放著怕被偷走啊」、「因為安全帽有藍芽，脫下再戴要重連，麻煩」。

還有不少網友指出不脫安全帽的原因，「預期10分鐘會結束的事情，我都不會拿下來」、「因為流汗、頭髮被壓塌，安全帽戴著還可以遮一下，到定點再整理」、「看不到臉，要怎麼尷尬？」、「女生沒化妝還可以遮素顏」、「（安全帽）拿上拿下，長頭髮更容易亂」。

PTT 安全帽

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