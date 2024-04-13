善導寺、鶴茶樓都是諧音梗？一起來加入台灣人的「諧教」

諧音梗刻在台灣人的靈魂裡！在台灣，「諧音梗」幾乎成為大家每天的日常，不管是廣告文案還是店家招牌都可看見諧音梗的蹤影，也總是能在社群上造成話題。近期又有許多有趣的諧音梗引發討論，快跟著《網路溫度計DailyView》透過網路探索概念來看看吧！

台灣人不能沒有諧音！近一個月熱門諧音梗一次看



透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，在近一個月有關「諧音梗」的網路探索概念中，除了有最經典的現象級諧音梗「抬鐘人」（台中人）之外，還有經常出現爆紅諧音梗的臉書社團「路上觀察學院」。此外，也包含了許多近期討論度非常高的諧音梗。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

#7382

直播節目《老闆叫我開直播》的第2集邀請到演藝圈出身的民進黨立法委員「萬老師」郭昱晴，她在節目中點評民眾黨立委黃國昌在立委黨團協商的咆哮畫面「演技零分」，同時提到黃國昌在立院簽到時，也因為民進黨立委林月琴沒有注意到排隊隊伍不小心插隊而大聲咆哮。這個故事讓許多網友在聊天室刷起「7382」（欺善怕惡）的諧音梗。

#善導寺

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上分享台北捷運板南線「善導寺」站的照片，並指出其諧音「3～4」（3到4）。由於波浪號精準地呈現出「3到4」變成「3導4」的微妙變音，因此貼文引發熱烈迴響，網友們紛紛表示「腦袋裡馬上有聲音了啦」、「你這樣我以後要怎麼好好搭板南線」，也有不少人提供其他的「善導寺諧音梗」，諸如「顛善導寺」（顛三倒四）、「拔善導寺而來」（拔山倒樹而來）、「聖鬥士」（客語版）等等。

#都是weather你

21歲歌手JOYCE就以斯和第39屆政大金琁獎創作大賞得主楊子平Casper以「都是為了你」的諧音，聯手創作出歌曲〈都是weather你〉。從歌名開始就以特別的諧音梗吸引大家目光，清新的曲風也讓這首歌迅速在社群上竄紅，在IG上的播放次數突破200萬次，更登上YouTube音樂發燒排行榜，獨特的名字成為近期討論度高的諧音梗之一。

#92無籤

因YouTube團體「在不瘋狂就等死」走紅的團長游否希近期被網紅蹦闆踢爆在一番賞抽籤活中藏籤，引發大量討論。其中獎品iPhone的中獎籤「92號籤」憑空消失，因此有不少網友將「92無鉛」化為諧音梗，在留言區狂刷「92無籤」。

#週三幽會

啦啦隊女神李多慧近期和藝人KID（林柏昇）合作拍攝foodpanda的「pandapro」廣告，在廣告中以兩人的「週三幽會」宣傳新推出的「週三優惠」，充滿創意的諧音梗引發討論。

#鶴茶樓

近期有網友分享，知名手搖飲料店「鶴茶樓」其實在品牌名稱中使用了諧音梗，「鶴茶樓」是「喝茶嘍」的諧音，「喝茶嘍」三個字甚至就寫在鶴茶樓的飲料封膜上。貼文引發熱烈討論，不少網友都表示「以前從來沒注意到」。此外也有網友分享其他飲料店的諧音梗，像是「八曜和茶」是「爸要喝茶」、「可不可」是「渴不渴」、「龜記」則是「水果」的台語（果子 ké-tsí）等等。





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年03月13日至2024年04月11日。