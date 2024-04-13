健康餐盒超貴？工程師教「1神招」：保證份量標準以上

「健康餐盒」通常標榜低脂、低油、低熱量，是許多想要顧及健康或是健身的朋友在外的首選，不過在價格上卻常常不太親民，蛋白質加上配菜，很多都接破百元，甚至近200元，長期買下來相當傷荷包。有一名新竹工程師美食創作者分享「1神招」，份量保證標準以上，不少人直呼真的實用。

一名IG有3.5萬追蹤的工程師，平常熱愛分享美食，他日前在社群媒體Threads教大家去買健康餐的時候，把自己當部落客，拿起手機來錄影，「份量保證標準以上」，他表示「這招真的超有用」，至少份量不會少。

不少人也紛紛回應，「太聰明了吧」、「要學一下」、「記得多一個轉來轉去的運鏡，多兩倍，」、「邊錄邊說：這家份量都給很多」、「這家很可以」、「下次就用這招」、「學會了」。

但也有人表示，「早知道大學就這樣做，每次都被阿姨當盤子在算」、「壓力給到了員工」、「但應該只有第一次可以，之後可能會被認得」、「阿姨不吃這套」、「我也想多給，可是飲料杯最多就是那麼滿...」。