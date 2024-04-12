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地震去不了山區...家族露營改在阿嬤家三合院 儀式感滿滿

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO附上在三合院搭起帳篷的照片，還在天地間架起了投影機布幕。擷自露營公社王姓網友PO文
原PO附上在三合院搭起帳篷的照片，還在天地間架起了投影機布幕。擷自露營公社王姓網友PO文

花蓮震災後餘震頻繁，讓民眾震到餘悸猶存，有民眾原本要在清明連假露營，因為震後去不了山區，讓家族的兄弟姐妹突發其想，最後改在阿嬤家的三合院露營，原PO還附上兩張儀式感滿滿的三合院露營照片，引起網友討論。

網友在露營公社發文表示，本來家族的兄弟姐妹相約露營，因地震去不了山區而取消了，但又不想放棄這個好好的假期，討論之後我們相約「阿嬤家三合院露營」！但阿嬤卻不解表示：「憨孫啊！裡面那麼多房間不睏，要睏外面」，讓原PO覺得，這就是露營魂，阿嬤可能還不太懂。

原PO隨文附上兩張在三合院搭起三個大帳篷的照片，還在天地間架起了投影機布幕，表示其實也知道家裡什麼東西都應有盡有，「但就是要搬露營的東西出來，儀式感！」，他也認為，或許無法上山露營，但這樣的家族小團露也會是個美好的回憶。

網友對此則紛紛喊：「超酷！」、「就是要氣氛！」，有人表示：「超愛三合院，大家能彼此互動」、「應該可以成為美好的回憶」。不少人也發現原PO家庭的露營裝備相當齊全，有人表示：「真的都在比裝備，我自動跪退，羨慕眼光啊！」。

但也有網友提醒原PO：「在兒時的回憶裡，三合院若搭帳篷，非喪即囍」，部分網友也表示，的確第一眼看到其中一個搭帳篷的照片，感覺有點像是告別式場面。

原PO附上在三合院搭起帳篷的照片，還在天地間架起了投影機布幕。擷自露營公社王姓網友PO文
原PO附上在三合院搭起帳篷的照片，還在天地間架起了投影機布幕。擷自露營公社王姓網友PO文

地震 露營

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