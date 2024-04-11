北捷善導寺站發音藏數字諧音 網瘋喊：這要如何面對板南線？

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中拍下途經台北捷運板南線的善導寺站，並標示出其「3～4」的數字諧音，意外引起逾7千名網友按讚或其他符號表情。不少網友還貢獻其他善導寺發音上的諧音，包括：「聖鬥士」、「三頭獅」、「山道士」等，也有網友直喊，別再幫捷運站名取諧音了，這樣搭到該站時，該如何面對？

網友對此表示，善導寺的發音除了「3～4」，還有其他諧音。例如用客語發音會變成「聖鬥士」，還有其他像是「三頭獅」、「山道士」的諧音。

多數網友稱讚原PO為善導寺站取出「3～4」的數字諧音，表示「台北人表示：腦袋裡馬上有聲音了啦」、「這個比較好笑」、「虧你想得到！」、「搭這麼多次板南線，居然現在才發現」，很厲害也很有才，可能未來途經善導寺時想到此一諧音，都會會心一笑。

但也有網友認為，這樣不行，捷運站真的會生氣，有網友以善導寺擬人化的說法反駁：「是善導寺，請勿說『三道四』」。還有人說：「好煩，不要再諧音梗了，你這樣我以後要怎麼好好搭板南線！」、「以後整個歪掉無法好好搭了」、「這要我以後怎麼正視善導寺」，也有人生氣說：「只是一個標示站，為什麼要這麼開玩笑？真的很不解，有很好笑嗎？那你下一個又要笑哪一個站了？」。