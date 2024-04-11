快訊

12星座如何擋「職場小人」？牡羊別當出頭鳥、天蠍要妥協、兩星座收斂鋒芒

向北漂說掰掰？南科產值勝過竹科 台南人薪資超車高雄

南韓國會選舉執政黨慘輸！國務總理韓悳洙請辭 尹錫悅虛心接受民意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北捷善導寺站發音藏數字諧音 網瘋喊：這要如何面對板南線？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拍下途經台北捷運板南線的善導寺站，標示出其「3～4」的數字諧音，意外引起逾7千名網友按讚或其他符號表情。示意圖／聯合報系資料照
網友拍下途經台北捷運板南線的善導寺站，標示出其「3～4」的數字諧音，意外引起逾7千名網友按讚或其他符號表情。示意圖／聯合報系資料照

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」中拍下途經台北捷板南線的善導寺站，並標示出其「3～4」的數字諧音，意外引起逾7千名網友按讚或其他符號表情。不少網友還貢獻其他善導寺發音上的諧音，包括：「聖鬥士」、「三頭獅」、「山道士」等，也有網友直喊，別再幫捷運站名取諧音了，這樣搭到該站時，該如何面對？

網友對此表示，善導寺的發音除了「3～4」，還有其他諧音。例如用客語發音會變成「聖鬥士」，還有其他像是「三頭獅」、「山道士」的諧音。

多數網友稱讚原PO為善導寺站取出「3～4」的數字諧音，表示「台北人表示：腦袋裡馬上有聲音了啦」、「這個比較好笑」、「虧你想得到！」、「搭這麼多次板南線，居然現在才發現」，很厲害也很有才，可能未來途經善導寺時想到此一諧音，都會會心一笑。

但也有網友認為，這樣不行，捷運站真的會生氣，有網友以善導寺擬人化的說法反駁：「是善導寺，請勿說『三道四』」。還有人說：「好煩，不要再諧音梗了，你這樣我以後要怎麼好好搭板南線！」、「以後整個歪掉無法好好搭了」、「這要我以後怎麼正視善導寺」，也有人生氣說：「只是一個標示站，為什麼要這麼開玩笑？真的很不解，有很好笑嗎？那你下一個又要笑哪一個站了？」。

北捷 捷運 板南線

延伸閱讀

細思極恐！黃子佼被翻出昔日攝影展 要求模特兒脫丁字褲求真

通勤遇大地震！北捷文湖線車廂變大怒神 上班族猛晃險抓不住

台大醫預知夢「玻璃杯」成真！孕婦真出事 網：夢境劃一刀承擔惡運

關公刺青變繽紛！女孩作業直接「畫爸爸」 網好奇：怎麼交出去？

相關新聞

北捷善導寺站發音藏數字諧音 網瘋喊：這要如何面對板南線？

網友拍下途經台北捷運板南線的善導寺站，標示出其「3～4」的數字諧音，意外引起逾7千名網友按讚或其他符號表情。不少網友還貢獻其他善導寺發音上的諧音，包括：「聖鬥士」、「三頭獅」、「山道士」等，也有網友直喊，別再幫捷運站名取諧音了，這樣搭到該站時，該如何面對？

在大陸叫出租車有「潛規則」？台灣妹見這幕超驚訝 當地人嚇喊：不可能

當民眾外出旅遊時，如果碰上大眾運輸無法抵達目的地的情況，可能會需要聯繫當地的出租車 (計程車）來接駁。一名台灣人到大陸遊玩要叫出租車，卻發現當地不少民眾上車後先座前座，甚至兩個人上車，其中一．．．

不是小白菜！妹子驚見蚵仔煎被加這配料 北部人看傻眼：從沒吃過這種

蚵仔煎是台灣常見的小吃之一，店家通常會在鐵鍋倒入粉漿，再放上雞蛋、鮮蚵、青菜等配料，一起煎得金黃油亮，起鍋後淋上醬汁，光是聞味道就令人食指大動。不過有大陸網友發文詢問，台灣蚵仔煎到底要加....

台積電助漲房價「情侶急合資買房」過來人一看登記方式都搖頭

台積電所到之處各地房價不斷上漲，一對情侶就是因為看見這樣的抬升威力讓他們下定決心要先買房。近日一名台南網友在Dcard上以「情侶買房…

確診還會說？醫曝「1天2、30例個案」 網友挺：不講沒水準

新冠肺炎曾讓全球陷入警戒，如今疫情已經有所趨緩。一名網友就好奇提問，「現在確診會說嗎？」話題掀起兩派人的爭論，有人直言，「就感冒有啥好講的」；也有人認為，「當然要說啊，能避就避，誰想一直生病」。

日本人愛給路人發錢？旅日作家曝特殊經歷 全網瘋搶當「鴿子」

許多人中獎時，會喜歡將部分獎金分送給周遭親友，分享喜氣。近日，旅日部落客「魚漿夫婦」透露，許多人在日本會突然遇到「被給錢」的情況，其中更有人表示自己在公園時莫名收到錢，就像鴿子被餵食一樣。沒想到貼文一出，底下留言區竟出現「集體鴿化」，笑翻網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。