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不是小白菜！妹子驚見蚵仔煎被加這配料 北部人看傻眼：從沒吃過這種

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸網友去一間台灣餐館點蚵仔煎，對一種配料感到奇特。圖／聯合報系資料照
有大陸網友去一間台灣餐館點蚵仔煎，對一種配料感到奇特。圖／聯合報系資料照

蚵仔煎是台灣常見的小吃之一，店家通常會在鐵鍋倒入粉漿，再放上雞蛋、鮮蚵、青菜等配料，一起煎得金黃油亮，起鍋後淋上醬汁，光是聞味道就令人食指大動。不過有大陸女網友發文詢問，台灣蚵仔煎到底要加什麼青菜，日前她到一間台灣餐館用餐，第一次吃到蚵仔煎裡有豆芽菜，內心覺得怪怪的。貼文曝光後引發討論，其中一些台灣網友更直呼，「我住在北部，從來沒吃過加了豆芽菜的蚵仔煎」。

一名小紅書網友發文表示，最近到一間台灣餐廳點了蚵仔煎，餅皮裡有雞蛋、蚵仔、生菜和豆芽菜，外皮還有淋上甜辣醬，整體吃起來甜甜的，以個人口味來說還可以接受，「（我）之前吃的都是鹹辣口，偶爾吃到甜辣口也能接受」。

不過該名網友對一件事很疑惑，為什麼店家要在蚵仔煎加上豆芽菜，她之前也吃了很多次蚵仔煎，但人生中第一次吃到「豆芽菜版本」，內心覺得很奇特，感覺怪怪的，並詢問台灣網友，「台灣蚵仔煎到底放不放豆芽呀？」

該名網友透露，第一次吃到有豆芽菜的蚵仔煎。圖／聯合報系資料照
該名網友透露，第一次吃到有豆芽菜的蚵仔煎。圖／聯合報系資料照

貼文曝光後意外掀起台灣網友討論，一些自稱住在北部的網友震驚表示，「我住在北部，都是吃有空心菜的蚵仔煎，沒有看過豆芽菜」、「我在北部沒吃過放豆芽的」、「放豆芽菜簡直妖魔鬼怪」、「不可能放豆芽！如果有那就杖斃！」。

有網友表示，每個地區料理蚵仔煎的方式不同，所添加的青菜也有差別，而且店家放豆芽也可能受菜價影響，「北部小白菜、中部空心菜、南部豆芽菜」、「台南會放豆芽菜，我第一次吃蚵仔煎的豆芽菜有問南部朋友，他們不覺得有什麼問題」，「我在台中、高雄生活吃的是白菜，在台南讀大學吃的是豆芽」、「一般是不放豆芽的，除非颱風期間菜價飆高，會換成豆芽」。

農糧署也曾在臉書解釋，一般蚵仔煎裡常見的蔬菜有空心菜、小白菜、 蚵白菜和豆芽菜，這4種蔬菜都有獨特口感，其中豆芽菜一整年都能種植，從種植到採收只需4至7天時間，如果民眾想吃蚵仔煎，但又顧慮熱量，或許可以選擇吃豆芽版本，「富含膳食纖維及維生素，清脆爽口又熱量低」。

台南 小紅書 蚵仔煎 豆芽菜 農糧署

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