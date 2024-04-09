確診還會說？醫曝「1天2、30例個案」 網友挺：不講沒水準

新冠肺炎曾讓全球陷入警戒，如今疫情已經有所趨緩，一名網友就好奇提問，「現在確診會說嗎？」話題掀起兩派人的爭論，有人直言「就感冒有啥好講的」；但也有人認為「當然要說啊，能避就避，誰想一直生病」。

原PO昨（8）日在PTT發文表示，現在新聞幾乎很少播報關於確診的事情，自己身邊也沒聽同事跟朋友說有人確診，但家人去看病的時候，醫生透露還是有很多人確診，一天就遇到2、30個病患，因此他困惑表示，「還是說可能現在都當感冒了？不會有人特別說出來嗎？那上班真的中的話需要請假嗎？」

話題拋出引發兩派網友熱議，一派人指出，「有的醫生都懶得驗了，反正都一樣是症狀治療」、「就感冒有啥好講的」、「現在沒有理賠了，說有X用」、「我看沒有人會特別說」、「現在真的有人介意喔？」、「不會，因為也完全沒有在篩了，即使發燒咳嗽也不會篩，反正就是感冒」、「沒有驗就不會確診」、「能請假就說，不能請假的話說來幹嘛」。

但另一派網友認為，「不管有沒有確診，感冒還是會說一下」、「當然要說啊，能避就避，誰想一直生病」、「如果真確診還是請假比較好，除了讓自己好好休息以外，同時也能避免同事中鏢」、「還是會說，自己不在意，不代表其他家有長輩、幼兒的不會在意」、「不講也太沒水準」、「最好說，家裡有老人、小孩的有的還是很小心，如果沒說造成對方沒防範，傳染給老人、小孩，而萬一老人、小孩又頗嚴重就很不妙」。