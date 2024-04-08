日本人愛給路人發錢？旅日作家曝特殊經歷 全網瘋搶當「鴿子」

許多人中獎時，會喜歡將部分獎金分送給周遭親友，分享喜氣。近日，旅日部落客「魚漿夫婦」透露，許多人在日本會突然遇到「被給錢」的情況，其中更有人表示自己在公園時莫名收到錢，就像鴿子被餵食一樣。沒想到貼文一出，底下留言區竟出現「集體鴿化」，笑翻網友。

魚漿夫婦指出，有位男網友在柏青哥名店附近吃麵時，忽然有一位阿伯走進店裡，開心邀請全店的人吃燒肉，但因為男網友不認識阿伯，便沒有一起去。不料結帳時，男網友卻發現阿伯早已幫忙買單，而且連找的錢也沒有收，自己則因此額外收到8000円（約新台幣1700元）。

魚漿夫婦透露，另外一位很喜歡打柏青哥的網友，某天在池袋西口的柏青哥店外排隊時，突然有位男性很快樂地拿著現金，給所有在排隊的人一人2萬円（約新台幣4200元），還興奮跟大家分享哪個機台容易中獎。

魚漿夫婦接著說明自身案例，自己曾在池袋東口風化區巷子前的居酒屋吃串燒時，看見某位民眾突然跑進店裡，「嘰哩咕嚕說了一段話，然後店員歡呼，大家就跟著歡呼」，之後得知是對方豪氣地幫全店顧客買單。魚漿夫婦指出，店員稱對方應是彩券中獎，自己在那時才想起居酒屋附近有一家彩券行。

另外，魚漿夫婦還補充某日本網友在X（原為Twitter）分享的相關經驗。該名日本網友稱自己在公園時，突然收到現金入帳的通知，而對方則表示「我只是一個路人，請別太在意，差不多就跟在公園裡餵鴿子一樣」，讓原PO很驚喜。對此，魚漿夫婦開玩笑說「如果有朋友想當鴿子的話，這些地方都可以注意一下喔！」

沒想到貼文一出，一票台灣網友竟紛紛搶當鴿子，「原來當鴿子有錢？咕～咕咕」、「地方的咕咕需要幫助～咕！」、「我在這邊咕咕叫會有人願意餵我嗎？」、「留言區集體鴿化了」、「從今天開始問我屬什麼，我改屬鴿子」、「請問要停哪個公園？咕咕咕」。