為何台灣男生愛去百元剪髮？網曝2原因揭真相：女生不只花百元

台灣有不少百元理髮廳，講求低價、高效率，因此深得民眾喜愛。不過日前有名網友觀察到，較少看到有女生會去百元理髮廳剪頭髮，反觀男生顧客則相對較多，他認為百元剪髮的技術參差不齊，也遇過新手亂剪，因此好奇為什麼台灣男生可以接受。

原PO在PTT發文表示，他發現女生很少去百元理髮廳剪髮，反而上門消費的顧客皆以男生居多，他分享，自己也曾到店嘗試過幾次，不過卻發現每間店的技術參差不齊，還遇過新手不會剪，直接拿剃刀亂推，結果剪完後兩邊不對稱，且不管如何跟理髮師描述自身要求，最後剪完的樣子都和上個客人長得差不多，因此他好奇為什麼台灣男生可以接受百元剪髮？

貼文一出，有網友點出，因為男生平均每個月就要修剪一次頭髮，「男生一個月要剪一次，跟女生不太一樣」、「你知道男生每個月都要剪嗎？若到一般髮廊要花很多」、「只要能剪短就好了啊，甚至可能還會覺得跟去貴的髮廊效果差不多」、「說真的我也不想花太多時間在理髮上面」、「女人3個月剪一次頭髮，男人1個月剪一次頭髮」。

除此之外，男女所需的項目、價錢也大不相同，「因為要讓老婆剪1000、燙3000、染3000、護1000元，一整天搞下來7、8000元跑不掉」、「台女燙個頭髮台男可以剪55次頭髮」、「台男剪頭髮100元，台女染燙剪洗至少2000元」、「女生去髮廊不會只花100元」。

不過也有網友打趣，顏值高的話什麼髮型都撐得起來，「好不好看終究是看臉」、「臉好看剪100元就好看」、「臉決定一切，再貴也沒用」、「長得帥就沒這個困擾」、「不管什麼髮型，帥臉90分起跳」、「重點是臉，剪刀能改變的並不多」、「臉的問題，100元跟1000元剪出來沒差別」。