快訊

黃子佼曾獲傑出校友悄遭除名 世新大學證實：連假緊急開會決議

下班注意！新北台65線北向泰山段火燒車 後方嚴重回堵數公里

五間屋不見失聯星籍夫妻...家屬趕抵花蓮供2人衣物 盼搜救犬找到人

上海女遊日沒錢買車票！「台灣人神救援」獲一票大陸人齊讚：可友好了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網友到日本旅遊時，身上恰巧沒現金買車票，此時一名台灣人主動幫忙支付，使大陸網友相當感動。示意圖/ingimage
大陸網友到日本旅遊時，身上恰巧沒現金買車票，此時一名台灣人主動幫忙支付，使大陸網友相當感動。示意圖/ingimage

出國遊玩時最怕遇到突發狀況時語言不通，難以向旁人求救的尷尬情況，此時若有人主動伸出援手，這份看似微小的舉動，對於受惠者而言將成為一生難忘的回憶，永存於心中。日前一名大陸網友到日本旅遊時，不巧身上沒現金無法買車票，此時一名台灣人主動幫忙支付車票錢，讓大陸網友相當感動，並將這一善舉分享到網上。

一名網友在社群平台「小紅書發文分享，他到日本銀座遊玩，回程時發現身上沒現金可買車票，慌張之餘遇到了幾名台灣人，「他們人超好幫我們買了車票，真是救大命了」，後續他們想將車票錢付給熱心的台灣人，對方還好心表示不需要，並祝他們旅行平安，讓他相當感動，直呼「在銀座遇到了心軟的台灣人」。

貼文一出，不少大陸網友皆分享，「台灣人真的挺好的，我去台灣玩的時候他們都可友好了」、「多年前去名古屋也是現金不夠了，遇到台灣人借了1000日圓幫忙的，也說不用了，真的感謝，記到現在」、「台灣人真的很友好，可惜現在不開放自由行了」、「前段時間去日本玩，不會用餐廳點菜的機器，旁邊台灣的叔叔、阿姨很熱情的幫助了我們」。

此外，也有台灣網友留言表示，在日本旅遊時坐電車，不巧推車因電車上人多難以推動，當時同樣受到一名在日本工作的大陸人幫忙，「我一直跟她說謝謝，她回我『沒事』，我才知道她是大陸的朋友」，這份舉手之勞在該網友心中記了很久，如今回想起依舊是滿滿的感謝。

台灣人 小紅書 日本

延伸閱讀

台灣人害台灣人？台生揭留學現況嘆「冷漠」 一票苦主點頭：反而陸生更友善

出門旅遊會不會吃「飯店早餐」？過來人曝這情況不吃：當地美食才對味

陸賣家提醒台灣客戶「要支持統一」 反遭自家網友轟：自我感動

歐洲妹子好吃驚！住日本「好多東西沒看過」 最佩服一項特質

相關新聞

為何台灣男生愛去百元剪髮？網曝2原因揭真相：女生不只花百元

台灣有不少百元理髮廳，講求低價、高效率，因此深得民眾喜愛。不過日前有名網友觀察到，較少看到有女生會去百元理髮廳剪頭髮，反觀男生顧客則相對較多，他認為百元剪髮的技術參差不齊，也遇過新手亂剪，因此好奇為什麼台灣男生可以接受。

上海女遊日沒錢買車票！「台灣人神救援」獲一票大陸人齊讚：可友好了

出國遊玩時最怕遇到突發狀況時語言不通，難以向旁人求救的尷尬情況，此時若有人主動伸出援手，這份看似微小的舉動，對於受幫助者而言將成為一生難忘的回憶，永存於心中。日前一名大陸網友到日本旅遊時，不巧身上沒現金無法買車票，此時一名台灣人主動幫忙支付車票錢，讓大陸網友相當感動，並將這一善舉分享到網上。

她每次都被喊成「郭小姐」 網無奈曝1姓氏：容易被聽錯

比較少見的姓氏較容易讓人搞混，日前有位姓「翁」的女網友指出，她去取餐時，對方問她「貴姓」，她回答「富翁的翁」，店員卻一臉困惑，直到她詢問「有姓郭的嗎？」店員才馬上說「有」，讓原PO十分無奈喊「沒關係，我習慣了！」也有網友建議她可以說「我姓『不倒翁的翁』」。

地震秒致電問平安…挨罵「上課不專心」 遊學生心寒：父母雙亡了

花蓮3日發生規模7.2強震，為25年前921大地震之後最大地震。有一名遠在海外讀書的遊學生，看到台灣陸續傳出重大災情，馬上打電話給父母詢問平安與否，卻挨罵...

沒連假放了！網轟「行政院矯枉過正」：連中秋節都沒放連假

今年行政院取消彈性放假制度，不需要補班補課，但也因此除了春節連假外，沒有其他的長天數連假。PTT網友討論，這次清明連假結束以後，下半年就沒有長天期的國定連假。其他人抱怨，「行政院矯枉過正，三大節日中秋節沒連假」。

震到有幻覺？他躺床上一直感覺「有在搖」 一票人有同感

0403花蓮大地震後續引發數百次餘震，根據中央氣象署統計，截至今(7)日13:24，餘震累計總數已達698次。PTT網友表示，即使躺在床上，依然能感覺到在搖晃，其他人也認同表示「真的分不清楚是剛剛晃到暈了還怎樣」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。