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地震秒致電問平安…挨罵「上課不專心」 遊學生心寒：父母雙亡了

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影
圖為花蓮大地震，花蓮縣各地災情慘重，天王星大樓整棟傾斜倒塌，救災人員搶救。記者劉學聖／攝影

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花蓮3日發生規模7.2強震，為25年前921大地震之後最大地震。有一名遠在海外讀書的遊學生，看到台灣陸續傳出重大災情，馬上打電話給父母詢問平安與否，卻挨罵「為什麼上課不專心、整天只知道花錢」，讓他心寒嘆「原來我的父母在這場地震中『雙亡』了」，反被網友們認為「花蓮一場地震，把遠在紐西蘭的玻璃也震碎」。

該遊學生於Dcard以「一場地震讓我知道我的父母名存實亡」為題發文表示，花蓮大地震當日，他在紐西蘭上課到一半，得知台灣發生規模7.2地震，報導陸續出現各地慘況，「我也非常著急的趁著下課時間，趕快打電話給我的家人，詢問他們是否平安」。

沒想到，遊學生打通電話後剛講幾句，家人就開始破口大罵「為什麼上課不專心、整天只知道花錢、你知道我花了40萬讓你來讀語言學校，不是讓你浪費時間的嗎？為什麼連基本的讀書你都做不到？」，電話便被掛斷。

遊學生直言「聽完長輩的這頓關心，我心裡的大石頭也終於墜落了」，甚至感嘆「原來我的父母在這場地震中『雙亡』了」。

網友紛紛回應「往好處想，他們還活著…我早上打回家我阿嬤也這樣罵我，但這是他表達關心的方式」、「我覺得你的父母是很嚴厲的，但是用這種求好的心態在愛你」。

不過，有更多人不滿遊學生的態度，斥責「你會被唸絕對不是因為這通電話」、「這敘事能力我看是浪費錢沒錯」、「名存實亡根本不是這樣用的」、「老是花錢又一事無成，罵幾句又被詛咒⋯可憐的父母」，大家也提議「不要跟家人拿錢出國，才比較有底氣」、「他們可能不是念你上課不專心打電話回家，而是唸你在紐西蘭浪費時間，例如翹課、跑趴」。

0403花蓮大地震 Dcard 遊學

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