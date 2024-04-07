震到有幻覺？他躺床上一直感覺「有在搖」 一票人有同感

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0403花蓮大地震後續引發數百次餘震，根據中央氣象署統計，截至今(7)日13:24，餘震累計總數已達698次。PTT網友表示，即使躺在床上，依然能感覺到在搖晃，其他人也認同表示「真的分不清楚是剛剛晃到暈了還怎樣」。

根據氣象署統計，截至今日13:24，餘震累計總數已達698次，其中顯著有感地震共152次，小區域地震共546次。

一名網友在PTT發文表示，他人在台北，連躺在床上都一直有搖晃的感覺，但是上網搜尋又沒有看到地震消息，閉眼睛時甚至感覺聽到房屋、鋼筋、水泥搖晃的聲音，他無奈直呼「到底是怎樣啦！」

不少人有同感留言「我也覺得在搖，但真的分不清楚是剛剛晃到暈了還怎樣」、「是不是今天有搭車，我每次坐了很久的車也會有這種感覺」、「我已經覺得搖三天了」、「都分不出來了吧，就當頭暈」、「是真的有在搖，很多超小不會有報告」、「一直覺得在搖」、「搖到已出現幻覺」、「感覺搖了好幾次」、「我也覺得暈，可是沒地震文」。

不過也有人留言「昨晚去藥房拿藥，吃一顆就好了，可能是半規管的耳石被震歪了」、「睡覺就沒這個問題了」、「小區域地震有感覺只限定北花蓮喔，台北的話建議改善平衡感」、「花蓮是真的一直震，台北，你是幻震」。