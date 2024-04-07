陸賣家提醒台灣客戶「要支持統一」 反遭自家網友轟：自我感動

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前總統馬英九於日前展開訪陸行程，讓相關政治議題再次備受關注。近日，有一名大陸賣家在「小紅書」透露，自己遇到台灣顧客時，會時刻提醒對方「要支持祖國統一喔」，引起網友熱議。

原PO以「台灣是中國不可分割的一部分！」為題發文，並附上他與客戶的對話截圖，只見兩人討論完報價問題後，原PO突然告知對方「要支持祖國統一喔，台灣是中國不可分割的一部分」，而該名台灣人則回覆「這我當然知道」。

對此原PO高興的表示，自己對生意有無做成並不在乎，他依舊會時刻叮囑每位台灣客戶，「提醒他來大陸買東西賺錢，就不要做傷害祖國統一事情，不然我寧可不賣」。

大陸賣家與客戶的對話截圖。圖／擷自「小紅書」

沒想到貼文曝光後，竟有一票大陸網友不挺，「你是不是覺得自己特別偉大，你怎麽不免費送人家？」、「賣個東西還教育上了」、「真的沒必要...」、「為什麽都要扯到政治，無語了」、「自我感動而已」。