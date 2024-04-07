被貓咬立刻下樓掛號！作家曝「住醫院旁好處」：急診像去小七買東西

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住在醫院附近有好有壞，若是有緊急情況就醫比較方便，但也可能經常聽見救護車的鳴笛聲響。作家黃大米近日被貓咪咬到，她立刻下樓到住家附近的醫院掛號，她直呼「第一次感受到住在醫院旁邊的好處，就像走去巷口的小七買東西似的」。

黃大米在臉書粉專「黃大米」貼文表示，她在1日晚上陪貓咪玩耍，不小心被貓咪咬了一口，傷口紅腫，她擔心因此引發破傷風，考慮到住家附近就有醫院，因此她立刻下樓掛號。黃大米坦言，「當時第一次感受到住在醫院旁邊的好處，那種輕鬆的感覺，根本很像只是走去巷口的小七買東西似的」。

黃大米表示，樓下鄰居也曾說過之前老公身體突然有狀況，她讓老公坐在輪椅上，直接將輪椅推到醫院急診室，把握黃金搶救時間，當時黃大米還問鄰居「怎麼不叫救護車？」鄰居則說，「不用啊，我們住離醫院這麼近，輪椅推過去比等救護車快啦」。

黃大米說，「當時我還沒深刻感受到住在醫院旁邊的好處，這次輪到我自己去就醫，就突然覺得住在醫院旁邊真不錯，走路就能到達醫院的感覺真好，難怪我們社區住了超多上了年紀的住戶，我想可能就是因為看上就醫方便這個特點」。黃大米也補充，晚上聽到救護車聲響的頻率比想像中少。

其他網友則留言「我覺得住久了就習慣了，路上也很多救護車」、「真的超有安全感」、「台灣醫療真的很方便，要好好珍惜」、「過了一定年紀得住醫院旁啊」、「我先生後來搬家選的就是離醫院兩條巷子，為的就是方便緊急送我婆婆去醫院看診」。

有類似經驗的網友留言「真的很有感觸，疫情那段時間，剛好某天手指被菜刀割傷，血狂噴，我先生幫我簡單包紮，趕快走路到離家最近的地區醫院，約三個公車站的距離，掛了急診，醫生幫忙處理傷口縫合後，半小時就讓我回家了」。