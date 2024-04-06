她路邊停車惹怒大媽「這我兒子車位」！網齊喊：直接報警不用客氣

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嘉義一名女網友昨（5）日將機車停在路口轉角，豈料一旁出現一名婦人表示「這是我兒子的車位」，後續還上手要把車移走，兩人因此陷入爭執，期間女網友反問「為什麼不能停？」卻招來婦人一頓狂罵「恰北北」、「女孩子嘴不要太囂張，有天會吃虧」，女網友氣得報警處理。不過警方到場後，發現該處設有消防栓，若在此停車最高可開罰1200元。

女網友於臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文分享，由於她住家附近剛好沒有停車位，所以停到附近的轉角處，當時一名婦人站在門口看著她，直呼「妳停這邊，我兒子回來汽車要停哪？」對此她疑惑反問「為什麼不能停？這又不是妳家的地」，不料竟一句話惹怒對方。

女網友表示，對方原本要推她的車，卻推成別人的車，女網友為了保護自己便拿出手機錄影，影片中便錄到，對方一邊扶機車，一邊罵原PO，「這邊大家都很客氣，不是像妳一樣，恰北北」、「女孩子恰北北！不要住我們這邊，我們這邊風俗很好，不要來我們這邊租房子」。

後來發現原PO在錄影，還出手揮向她的手機、叫她不要拍，甚至直言「女孩子嘴不要那麼囂張，有一天會吃虧」，對此原PO回應，「你才囂張，自己要來嗆我，還說我囂張，好笑！」且陳女強調，她停車的位置並不是對方家的地，她不理解為什麼不能停，不過對方仍無法接受，雙方陷入僵持，隨後女網友決定報警交由警方處理，卻遭對方嗆「不可理喻」。

貼文發布後，引發網友熱議，「直接報警不用對他客氣」、「動手就是不對」、「誰家的老人，帶走，謝謝」。不過也有眼尖網友指出，該處有設置消防栓，依法5公尺內不得臨時停車，「等他兒子汽車停好 再拍照檢舉」、「讓他兒子停，然後打電話報警」、「旁邊是消防栓，可以照三餐檢舉違停啊」。

據《ETtoday新聞雲》報導，轄區分局獲報後，立即派遣線上巡邏到場，由於此街道停車已明顯違規，警方依道路交通管理處罰條例第56條第1項第3款，在消防栓前停車，處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰，本所將持續針對該處所違規行為加強稽查取締，以維護用路人安全。