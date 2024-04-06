7.2強震女友堅持去花東玩！網一面倒問：已經買好意外險？

台灣超商數量多又便利，功能性也越來越強，連領錢存錢也可以在超商的ATM搞定。有一名女網友日前在某一間全家超商看到一台零錢機，搭配一旁的ATM，不僅可以繳錢也可以存錢，讓她覺得很實用，但不少用過的人暴露機台的缺點。

2024-04-05 13:30