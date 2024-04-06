7.2強震女友堅持去花東玩！網一面倒問：已經買好意外險？
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花蓮3日發生規模7.2強震，恰巧發生在清明連假前一天，不少人早已安排好花東旅遊，只好無奈取消行程。對此，一名網友分享，強震後一直不斷有餘震，女友卻還是堅持要照原本計劃去花東玩，讓他相當傻眼。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，花蓮強震後，明明還是有很多規模不小的餘震，但女友卻還是堅持要去花東旅遊，讓他不解發問「到底是她有病還是我不夠愛她？」。
貼文一出後，不少網友笑稱女友可能已經買好保險，紛紛表示「她偷偷幫你買了意外險」、「查一下你們倆近期有沒有增加什麼保險」、「你的保險受益人是不是她？」、「我是覺得她是否有給你買高額保險……」、「是不是保險很高」、「可能保險受益人是她！」、「當你的保險受益人是你女友」。
此外，也有部分網友建議分手，紛紛回應「分了吧！這種公主肯定日後沒完沒了」、「放生讓她自己去」、「你還跟他在ㄧ起，你也病的不輕」、「任性！讓她自己去壯烈犧牲吧！」、「果斷放生」、「肯定是她有病，建議放手」、「不是自己挑的嗎？乾脆分手快一點！」。
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