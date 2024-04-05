德德發兒時萌照逾10萬讚 鄭運鵬貼「正太照」參戰反遭冷回：加油
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民進黨前立委鄭運鵬17歲的帥氣兒子「德德」自從開設官方IG帳號後，貼文時常引起關注，昨（4）日兒童節「德德」特別公開他的童年嫩照，雙手捧著2隻寵物鼠貼臉頰，模樣俏皮可愛，截至今日按讚數已逾13萬。爸爸鄭運鵬「不滿」兒子比自己還紅，同樣分享自己的正太兒童照，卻反被德德喊「加油」。
德德於兒童節時在IG貼出兒時的可愛萌照，並表示「用小時候的照片祝大家兒童節快樂」。他介紹照片上出現的兩隻寵物鼠一隻叫胖胖、一隻叫國翔，「但後來發現國翔是母的，所以就改叫他妹妹」，爸爸鄭運鵬也在底下留言「叫翔翔啦！國翔是老助理」，發言讓網友笑翻「德德真是個小迷糊蛋」、「到底多懷念國翔」、「就想說一隻寵物鼠還取一個這麼正經的人類名字怎麼回事」。
鄭運鵬不甘示弱，隨後在社群平台Threads上PO出自己的兒時照片和倉鼠正面照，為自己抱不平，「正太兒童照和倉鼠照我這邊都有，基因驗起來大家也差不多，我實在很難理解某人兒童節在IG上半小時6萬是什麼狀況。」沒想到結果反被德德轉發回覆「加油」，父子兩人的互動相當逗趣。
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