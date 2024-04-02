新同事天天拖行李箱上班！裝「小被被、枕頭」求安心 她看傻 ：太刻意

許多網友認為，上班不用帶太多東西，只要有重要證件、卡片和一點現金就足夠。不過一名女網友透露，新同事都會拖著行李箱來公司，一問才知道裡面裝小被子、枕頭和一大瓶家裡過濾的飲用水，她傻眼直呼「有必要？有點太刻意了吧？」

原PO昨（2）日以「大家有沒有同事每天都帶行李箱來上班」為題，在Dcard閒聊版上發文表示，目前就職於一家小公司，其中有位新同事很特別，會拖行李箱來上班，她覺得有些刻意，但基於強大的好奇心，決定開口詢問對方，行李箱究竟裝什麼。

對此，原PO的同事回應，裡面是自己的小被子、枕頭，「睡午覺才有安全感，不然會很焦慮」；另外她也不喝外面的水，行李箱還裝有家裡濾心過濾過的飲用水，下班後再繼續帶回家。原PO得知後感嘆，「原來也是有需要小被被才有安全感的人，但帶來公司會不會太誇張了？」

話題一出，網友們紛紛表示，「帶小被子就算了，喝水只能喝家裡濾心是怎樣？乾脆家裡空氣也裝來公司吸」、「她可能比較適合住無塵房喔」、「同事把公司當成家了吧」；但有些網友認為原PO多管閒事，「別人怎麼活關妳什麼事？」、「別人愛怎麼樣就怎麼樣」、「真心不懂，拖行李箱也有錯？」、「拖行李箱有什麼奇怪的地方嗎？很多商務人士也會拖啊」；還有人歪樓留言，「小被被很重要欸，怎麼可以質疑小被被！」、「那個小被被感覺剛洗過」。