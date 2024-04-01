暖炸！高鐵一廣播求援「這群人」秒起身 乘客回憶：眼眶紅了

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聯合新聞網／ 綜合報導
日前，有民眾在搭乘高鐵南下117號列車時，突然聽見車上廣播呼叫醫療人員協助，結果竟看見多名乘客快速走向最後一節車廂，讓原PO感動直呼「真的讓人感到滿滿的溫暖」。本報資料照片
日前，有民眾在搭乘高鐵南下117號列車時，突然聽見車上廣播呼叫醫療人員協助，結果竟看見多名乘客快速走向最後一節車廂，讓原PO感動直呼「真的讓人感到滿滿的溫暖」。本報資料照片

日前，有民眾在搭乘高鐵南下117號列車時，突然聽見車上廣播呼叫醫療人員協助，結果竟看見多名乘客快速走向最後一節車廂，讓原PO雞皮疙瘩全都起來，感動直呼「真的讓人感到滿滿的溫暖」。

原PO在Dcard發文表示，自己於3月30日搭乘高鐵南下117號列車，當時她坐在自由座的前一節車廂。列車開了一陣子後，她突然看見有服務人員拿著行李箱跟著保全往後走，隨後車上就響起廣播「列車上有人需要緊急醫療服務，如果列車上有醫療人員請至第12車廂協助」。

原PO透露，自己先是看見一名女乘客往後走，之後陸陸續續有人跟著走至第12節車廂，讓她頓時全身都起了雞皮疙瘩，發文大讚「一個廣播就有很多熱心的醫護人員出來協助幫忙，真的讓人感到滿滿的溫暖」，感謝辛苦的醫護人員，並希望需要醫療協助的人能平安無事。

貼文一出，引起不少網友關注，「各位就知道為什麼醫護不罷工了，因為使命感，罷工了誰來顧患者？但是不罷工誰來顧醫護？」、「上次有一篇文章寫後悔自己沒有學緊急救護，可以救自己的同事，底下的留言大多很溫暖，我仍然相信臺灣的民眾值得醫護付出」。還有同班旅客在Threads發布影片稱，當時有10幾名醫護人員匆忙趕至第12節車廂，直呼「台灣的醫護不要這麼感人」。

還有不少同班車乘客分享，「我也在那班車上，聽到廣播後看到很多人往後跑，覺得好感人，紅了眼眶」、「第一個走過去的那位女士，她是從1號還2號車廂走過去！因為聽完廣播之後，我看她馬上走過去的」、「我也在這台車上，在廣播的時候，就有一個男士整理了自己的衣領站起來，然後深吸了一口氣，很沉穩的往12車廂前進」。

Dcard Threads 醫護人員 高鐵

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