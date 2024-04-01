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「乖乖」保佑機台還護德國火車？話題釣出廠商回應 網笑翻：年度第一名

聯合新聞網／ 綜合報導
「德國在台協會」於臉書粉專上開玩笑稱，德國國鐵最近與台灣某餅乾製造商展開合作，未來將不再誤點，笑翻一票網友。示意圖／ingimage
「德國在台協會」於臉書粉專上開玩笑稱，德國國鐵最近與台灣某餅乾製造商展開合作，未來將不再誤點，笑翻一票網友。示意圖／ingimage

今日（4/1）是一年一度的愚人節，不少民眾都準備好各種整人招數。對此，「德國在台協會」也於臉書粉專上開玩笑稱，德國國鐵最近與台灣某餅乾製造商展開合作，未來將不再誤點，不只笑翻一票網友，更釣出餅乾製造商本尊回應。

德國在台協會表示，日前遭遇許多技術問題的德國國鐵，自最近起將不再誤點，據說原因是國鐵和台灣一家「餅乾製造商」展開合作，詳情將在4月1日的記者會向大眾說明。

綠色乖乖享譽國際，被喻為科技界的守護神，形成獨有的「乖乖文化」。照片／乖乖提供
綠色乖乖享譽國際，被喻為科技界的守護神，形成獨有的「乖乖文化」。照片／乖乖提供

此外，德國在台協會還PO出多張照片，只見圖中每位站務人員衣服口袋內都放了一包「綠色乖乖」，就連火車車窗上也擺上乖乖。貼文一出，瞬間笑翻網友，「這篇可以直接宣布為本年度第一名！」、「來自東方的神秘力量」、「哈哈哈，夠酸夠好笑」、「太有創意了」、「愚人節快樂」、「德國2024的幽默感全都用在這篇了」。

還有曾在德國生活的網友透露，「德國火車真的誤點誤的很平常，民眾也很習慣」、「誤點是日常」、「一講到不誤點就知道在開玩笑」。有趣的是，文章還釣出乖乖臉書粉專回應「感覺好像突然被cue...?（探頭）」，不過德國在台協會隨後再發布一則貼文表示「別忘囉，今天是愚人節！」

德國 愚人節 火車

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