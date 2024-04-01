小米電動車超甜售價曝光 「若台灣引進」內行揭：恐成車商地獄

近來大陸電動車廠商積極拓展海外市場，使同業競爭越來越激烈。小米日前宣布SU7純電動汽車正式上市，售價僅人民幣21.59萬元（約新台幣96萬元）起跳，低於市場預期，引發各界關注。對此，有網友直呼，這價格跟配備將成為台灣車商的地獄。

日前一名網友在Mobile01論壇以「台灣會進小米SU7嗎？價格會是多少你能接受？」為題發文，網友表示，目前台灣也有小米店，雖然就目前政策規定，大陸汽車不能整車進入，不過他好奇，是否會採取零件組裝的方式，或其他模式進入台灣，且如果成功運進台灣，價格又會落在什麼區間呢？

話題一出，不少網友皆認為小米SU7進入台灣銷售的機率不大，「這價位不可能進來，政府與商界的頭頭，會想盡辦法讓它進不來」、「機會不大，但我寧可相信有機會，多進一些不同的車款，讓台灣電車市場更活潑，也嚇嚇被慣壞的車商」、「小米的產能光應付國內訂單都忙不過來了，哪還有剩的外銷」、「別想太多了，可能性不大」。

而如SU7真能進軍台灣，網友推測價格應該無法便宜多少，「既然宣傳時車子一直對比特斯拉（續航+智駕）+保時捷（外型），來台灣價格當然也要比照一下啊」、「基本上進來得價格至少會是原價乘以2-3倍起跳」、「大陸定價都這麼高了，進來台灣也要150~200（萬）了吧」、「大陸新聞有說阿，SU7比model 3便宜4000元人民幣，簡單換算台灣model 3價格是169.99萬，便宜4000人民幣那就是168萬多」。

此外，另有一名網友以「小米SU7進台灣的話，會打到LUXGEN N7嗎？」為題發起討論，他表示小米SU7標準版約為21萬人民幣，約為新台幣90幾萬元，再加10萬元運進台灣銷售，「是不是正好打到N7了？」對此，網友紛紛表示，「死的不只是N7，這價格跟配備是台灣車商的地獄」、「小米進來應該賣不錯，至少品牌影響力是有的，N7會直接收起來不賣了」。