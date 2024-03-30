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女腳傷請外送員「餐點送上樓」遭拒 網嘆：台灣人被寵壞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露，她因腳受傷，在點餐時請外送員幫忙送餐上樓，卻遭對方拒絕。示意圖/ingimage
一名女網友透露，她因腳受傷，在點餐時請外送員幫忙送餐上樓，卻遭對方拒絕。示意圖/ingimage

外送服務帶無法出門購物的顧客許多便利，不過日前一名女網友發文透露，她經常點外送，平時也都是下樓取餐，但近日因腳受傷，在點餐時請外送員幫忙送餐上樓，卻遭對方拒絕，讓她直呼「現在外送員是不是被寵壞了？」

該女子在臉書社團「爆怨公社發文指出，自己很常點外送，平時都會配合外送員到點時間下樓取餐，不讓他們乾等，也會額外給對方小費。然而近日因原PO腳部患有蜂窩性組織炎，行走相當不便，於是傳訊息與外送員表達自己的不便，並請外送員幫忙將餐點送上樓，沒想到對方卻回覆，「不好意思，我沒辦法，腳也不方便，感謝你」。

對此，原PO再次爭取，「有電梯的，不是走樓梯」，不過即使女子與外送員表示有電梯可直達住處，卻仍遭到對方拒絕，她無奈表示，外送員若不接受上樓，大可直言不願上樓，沒必要回覆「腳也不方便」，讓她當下看到訊息時感到非常不適。

貼文一出，網友紛紛感同身受，「明知道工作內容是什麼，但又覺得工作內容無理，卻還要選擇這份工作，這才是最矛盾的」、「外送員想要外送的自由性又不想爬樓梯，開口閉口就是小費，搞得理所當然應該給他們小費一樣」、「反正都要出門拿了，自己去買啊，叫什麼外送？早就不叫外送了，貴又不送到家」、「好扯，有電梯也不願意」。

不過也有網友表示，「有些確實是腳不方便的外送員啊，或許你沒遇到過吧」、「真的有外送員腳不方便的，有次在吃飯看到撐著拐杖來取餐的」、「我覺得出發點不同，沒有具體原因怎麼受傷，是外送的角度只會覺得你在騙我你腳受傷而已」。此外，有網友認為，平台事實上並沒有明確規定要為客人送達指定餐點，因此不存在幫顧客將餐點取上樓的必要，並無奈直呼「是台灣人被寵壞了」。

外送員 爆怨公社

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