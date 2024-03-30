擔心食物中毒！她突清冰箱丟萬年瓶罐 內行人曝1情況更恐怖

寶林茶室食物中毒案頻傳，讓不少台灣人相當恐慌。對此，一名網友分享，媽媽近期突然開始清冰箱，累積多年的醬料都不見蹤影，導致冰箱幾乎全空，什麼也不剩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「動！家裡冰箱被清空了」為題，指出寶林茶室中毒案引起民眾恐慌，媽媽擔心會食物中毒，開始把冰箱的東西逐一檢查有效日期，累積多年的醬料包全被丟棄，導致冰箱全空，什麼也不剩，讓他相當好奇「家裡冰箱清空，有助於提升食品安全嗎？」。

貼文一出後，不少網友大讚是好事，紛紛表示「阿嬤最近也嚇到清冰箱，終於把那些萬年捨不得扔的菜扔了，現在不管是冷凍庫還是冷藏空間都空空的，真的爽！」、「好事！我也趁這波把一堆老人家的萬年瓶罐給扔了」、「清完真的舒服」、「可以請你媽跟我媽交流一下嗎，她都塞滿滿又不丟高湯什麼的」。

不過，有內行網友指出，拜拜完的食物沒冰又放室溫，風險會比較高，紛紛表示「冰箱控制溫度比較安全，要擔心的是拜拜，拜完沒冰，又放很久，風險就越來越高」、「溫度不夠一切枉然」、「冰箱塞太多東西，不僅會讓冰箱壽命變短，也可能滋生細菌」、「整理對身體不太好的醬料或過期的就好，冰箱有可能會產生厭氧或其他細菌，還是要定時清理冰箱，有助冰箱壽命延長、同時保持食材保鮮就好」。