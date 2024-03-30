台人喊沒錢卻狂出國！他PO機場人潮照反問：只有我低薪？

新冠疫情趨緩後，不少台灣人開始報復性旅遊。對此，一名在機場工作的網友好奇，「現在不是都低薪嗎？為什麼機場這麼多人？還是只有我低薪沒錢嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「機場太多人了吧」為題，指出最近在機場工作時，發現很多人都要出國，疑惑現在低薪、房價貴、電價又要漲，為什麼機場還這麼多人，讓他不禁疑惑「還是說只有我低薪沒錢嗎？」。

貼文一出後，多數網友指出，因為國旅太貴才出國旅遊，紛紛回應「窮人才出國啊，國旅誰玩得起」、「國旅太貴了，只好出國玩」、「有錢人都在國旅啊，窮人才出國」、「國旅太貴寧願出國」、「國旅五星級飯店假日一晚上萬，平民只好去日本住2~3千的」。

不過，也有部分網友認為，不買房就有錢可以出國，紛紛回應「買不起房了當然出國爽啊」、「放棄買房就有錢出國」、「放棄買房，一年去兩三次沒問題」、「不買房就有錢了，這很難理解？」、「難道錢留著買房給飛彈打？當然出國爽」。