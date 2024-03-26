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誰說滷肉只能放滷包、八角 她改放這3物：更香好入口

聯合新聞網／ 綜合報導
料理示意圖。 圖／ingimage
料理示意圖。 圖／ingimage

不少常見的菜餚都會使用一些辛香料或中藥材來提味，而常見的家常料理「滷肉」大多是用滷包、八角來增加香氣。有一名家庭主婦就透露自己發現燉煮滷肉不放滷包、八角，反而放3種東西，吃起來更好入口，貼文一出也引起不少婆婆媽媽的討論。

這名家庭主婦在臉書「家常菜」發文表示，自己年近60歲才發現滷肉不放滷包和八角，氣味會比較溫和好入口，現在她都會在滷肉裡加入冰糖、醬油和月桂葉，這也是香氣的主要來源。

貼文讓一些不喜歡滷包、八角的網友很有同感，「認同，我家滷肉也是沒有放滷包八角」、「我也不愛放滷包…單純醬香就好好吃哦」、「對、我超討厭八角的、所以只要是我要吃的我媽都會特別不放」、「我滷肉也不放八角跟滷包，我媽說古早味就是這樣」、「我滷肉都不放滷包跟八角，老公喜歡單純的味道只放醬油+糖」、「不愛滷包、不愛八角，蔥薑蒜就很足夠了」。

還有人分享自己的作法，「真正台灣料理，滷食物是不放滷包和八角的。蔥薑蒜醬油糖再加一點米酒，保證好吃下飯」、「把蔥薑蒜炒香就很好，加上把糖炒到焦糖香氣出來就很好」、「我都只用蠔油+糖+八角，這樣下去滷，就很好吃了」、「沒錯，有爆香材料就好，我只再加入胡椒粉+少許五香粉」、「滷肉，我只加少許的鹽、醬油、蔥、薑、辣椒」、「其實單單放薑片也很好吃」、「我都用詹姆士影片的作法，都放天然食材，蔥、紅蔥頭、大蒜」。

原PO分享自己滷肉不放滷包、八角，只放冰糖、醬油和月桂葉。 圖擷自家常菜
原PO分享自己滷肉不放滷包、八角，只放冰糖、醬油和月桂葉。 圖擷自家常菜

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