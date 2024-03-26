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日本旅遊擔心臭蟲？櫻花季赴日旅客眾多 內行曝「4招」有效防床蝨

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾擔心日本臭蟲災情嚴重，一名網友提供4招「床蝨防範措施」。圖為臭蟲示意圖。美聯社
有民眾擔心日本臭蟲災情嚴重，一名網友提供4招「床蝨防範措施」。圖為臭蟲示意圖。美聯社

許多民眾打算趁4月連假前往日本旅遊、賞櫻，不過最近不少人指出，日本多處出現「臭蟲災情」，讓想前往的旅客擔憂不已。有人上網詢問日本床蝨嚴重程度，就有熱心民眾整理了4項「防範措施」，供擔心的旅客參考。

網友在PTT發文表示，近日準備陪朋友到日本散心，事前有先查詢過床蝨相關文章，也參考了其他人整理的床蝨地圖，「想請教一下近期到日本旅遊的大家，目前日本旅遊住宿床蝨問題嚴重程度如何呢？有沒有什麼防範措施可以參考呢？」

雖然不少人都認為，床蝨基本上疫情前就有，稍微注意一下就好，且日本當地新聞也沒報得那麼誇張，但還是有網友貼心整理了應對臭蟲的「4項防範措施」：

一、行李箱放浴缸

床蝨通常不會出現在食物來源（人體）以外的區域，浴室就是牠們不太出沒的地方，因此日本有不少專家建議，行李箱使用過可以放在飯店浴缸裡，若房型沒有浴室，也可以用大垃圾袋將行李包起來，放在離床鋪最遠的地方。另外，也建議使用硬殼行李箱，光滑表面會讓床蝨比較不好爬行，也比較沒有縫隙躲藏。

二、除蟲藥物

床蝨的特性是黑暗時才會出來覓食，很擔心的人可以自備遮光眼罩開燈睡覺，或者可以在日本購買噴在皮膚上的防蟲藥物，是內含30%DEET（敵避）成份的防蟲藥，通常在日本藥妝店和大型超市都買得到，可以以「トコジラミ」、「虫除け」、「肌に塗布」等關鍵字詢問店員。

三、檢查房間

入住飯店後，可以馬上確認「枕頭拉鍊處和皺折多的地方」、「床墊下方床包皺折多的地方」、「床舖附近的窗框轉角處與窗簾皺折多的地方」，以及「床舖附近牆面轉角處」，如果出現小小的十字型黑色污漬，就很有可能是床蝨的大便（血糞）。

如果房間有看到床蝨或血糞痕跡，請拍照拿去給櫃台人員看，並要求「更換到其他樓層房間」。但若因為滿房等因素不給換房，也沒有能力去找其他飯店的話，強烈建議那幾天就開燈睡覺吧。

另外，也可以在睡前關燈10分鐘，再起來開燈檢查床舖寢具，床蝨移動慢，要是出來覓食，也來不及馬上躲回去，仔細找找就能看得到了。不過，床蝨常常躲在縫隙中找不到，入住飯店時若選擇榻榻米房型，縫隙更多，比西式床更容易躲藏，可能更難憑肉眼找到蝨蟲。

四、補救措施

如果真的不小心住到有床蝨的房間，擔心會把床蝨或蟲卵帶回家的話，日本節目曾教過，「可以把衣物用70度以上烘乾功能烘一下」，原理是蟲子本體和蟲卵都是蛋白質，蛋白質遇到70度以上溫度就會硬化、死掉，因此家裡有烘衣機的人可以研究看看。

出國旅遊 日本 臭蟲

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