逛夜市什麼小吃必買？這美食榮登人氣冠軍 最多人點名：肯定要吃

台灣夜市匯集各地美食小吃，以豐富的飲食文化揚名國際，成為國內外旅客觀光必踩點行程。近日有網友發文分享，他逛夜市時喜歡買起司馬鈴薯、地瓜球，以及排骨酥等小吃，並好奇詢問網友，「大家去逛夜市有哪些必吃的美食？」貼文發布後，隨即引發網友熱議。

一名網友在PTT上發文詢問，他在逛夜市時很愛買起司馬鈴薯、地瓜球、排骨酥、雞排以及珍珠奶茶等小吃，而帶小孩出門時就會再多買糖葫蘆。原PO也補充，若天氣較冷時，他會選擇吃藥燉排骨或麻辣鴨血，吃完之後如果覺得不滿足的話，就會再買一些加熱滷味回家，搭配電視或電影一起享用。對此，他好奇詢問網友，「大家去逛夜市有哪些必吃的美食？」

綜合網友的回應，地瓜球高票榮獲熱門排行榜首，「地瓜球肯定的」、「比吃的當然是地瓜球」、「地瓜球、烤香腸」、「QQ蛋（地瓜球）、麻辣魚蛋」、「炸鮮奶、地瓜球」、「地瓜球、熱狗、一口煎餃、潤餅」、「滷味、地瓜球、東山鴨頭，或是會嘗試沒試過的新品」。

此外，也有網友回覆，「豆花」、「臭豆腐」、「豬血糕」、「逛夜市大概就是手上一定要有一杯手搖飲，邊走邊喝享受熱鬧的氣氛」、「大腸包小腸」、「麻辣魚蛋」、「章魚燒」、「沙威瑪」、「烤玉米」、「必吃的熱狗、章魚燒、夜市牛排」。