不用長按！新光三越電梯畫「X」就能取消網驚呆 內行點破關鍵：不意外

搭乘電梯如果誤按樓層按鍵，可以長按或點2下取消，但近日有網友發現，誤按樓層也能畫叉取消？該網友發文表示，在新光三越搭電梯不小心按錯樓層，竟然可以在按鍵表面輕輕畫叉取消，他和別人講都沒人相信，只好拍片證明。貼文曝光引發討論，不少人紛紛留言喊「長知識」，連新光三越的前員工都直呼不曉得有這種設計。對此，一名電梯保養員不以為然，指出這種畫叉概念就是「二次抹消」，沒什麼好奇怪的。

有網友在Threads發布一部影片表示，在新光三越搭電梯時，意外發現按錯樓層按鍵能畫叉消除，讓他大開眼界，但每次和別人說明都沒人相信，只好拍片證明。只見畫面中，他要去B1，但「不經意」按了1樓，因此趕快畫叉取消，隨後1樓按鍵的亮光也消失了。

有網友發現新光三越電梯能畫叉取消樓層按鍵，但和別人說明都沒人相信。圖／擷自Threads帳號「chiooxxzz」

貼文曝光後掀起一陣討論，有網友留言表示很新奇，「哇！長知識了」、「這也太酷了吧」、「這是什麼高科技」、「新光前店員居然不知道...」。也有人指出其他地方也有這種設計，「美麗華的也是哦！」、「華碩的電梯也可以！」。

但有網友表示，電梯有廠牌和年份區別，不是所有電梯都有畫叉取消設計，「三菱通常是連按兩下取消，永大是長按，這種畫叉的應該是比較新的」、「這需要看品牌，有的要按兩下、有的要按三下」、「維修電梯的人有說，不是每台都這樣設計」。

有一派網友則吐槽，原PO畫叉其實就是一般常見的按兩下取消概念，「其實你只要點兩下就可以，畫X也是摸兩下」、「會不會只是在畫叉手勢中，叉叉兩槓跟按兩下一樣」、「你只是快速按兩次而已」、一名電梯保養員也來留言，他表示這種設計就是「二次抹消」，不要覺得太意外。