聽新聞
test
0:00 / 0:00
好想念台灣香香的便條紙…外國朋友拿整疊寫英文字 實情笑歪眾網友
中西洋文化民情大不同，一不小心就可能鬧出笑話！爆廢公社出現一張「台灣便條紙」的照片，po文的網友表示，外國朋友相當想念這款便條紙，而且聞起來味道香香的，結果實際真相為台灣燒紙錢用的「金紙」，貼文一出，讓不少網友笑歪。
此外，外國朋友也問說，為何台灣的便條紙要用橡皮筋捆起來？
貼文底下網友回覆說，「這是時光便條紙，這燒了以後會收到，提醒你」、「給他普通的原子筆，看好不好寫」、「不只香香~還貼金箔哩」、「這紙太粗糙，很難寫字，而且簽字筆的水很快就會被吸乾。」
Threads上也有網友轉發並表示，「金色是燒給神明的金紙，銀色才是燒給往生者的銀紙」、「神明收到寫英文的金紙不知道作何感想」、「他們不知道要燒掉應該沒事」、「如果有人便條給我這個我真的先嚇死。」
不過也有人跳出來解釋這種四方金適用於初一十五拜神明，但也可以燒給好兄弟或死亡超過3年以上的親人、祖先。
此外，也有人覺得外國人不懂民族文化的情況很正常，可以跟他解釋金銀紙的差別，讓對方判斷要不要繼續使用。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言