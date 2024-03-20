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好想念台灣香香的便條紙…外國朋友拿整疊寫英文字 實情笑歪眾網友

聯合新聞網／ 綜合報導
外國朋友大讚台灣便條紙很香，實情則是誤把金紙當作便條紙。 示意圖／ingimage
外國朋友大讚台灣便條紙很香，實情則是誤把金紙當作便條紙。 示意圖／ingimage

中西洋文化民情大不同，一不小心就可能鬧出笑話！爆廢公社出現一張「台灣便條紙」的照片，po文的網友表示，外國朋友相當想念這款便條紙，而且聞起來味道香香的，結果實際真相為台灣燒紙錢用的「金紙」，貼文一出，讓不少網友笑歪。

此外，外國朋友也問說，為何台灣的便條紙要用橡皮筋捆起來？

貼文底下網友回覆說，「這是時光便條紙，這燒了以後會收到，提醒你」、「給他普通的原子筆，看好不好寫」、「不只香香~還貼金箔哩」、「這紙太粗糙，很難寫字，而且簽字筆的水很快就會被吸乾。」

Threads上也有網友轉發並表示，「金色是燒給神明的金紙，銀色才是燒給往生者的銀紙」、「神明收到寫英文的金紙不知道作何感想」、「他們不知道要燒掉應該沒事」、「如果有人便條給我這個我真的先嚇死。」

不過也有人跳出來解釋這種四方金適用於初一十五拜神明，但也可以燒給好兄弟或死亡超過3年以上的親人、祖先。

此外，也有人覺得外國人不懂民族文化的情況很正常，可以跟他解釋金銀紙的差別，讓對方判斷要不要繼續使用。

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