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電價將調漲！他曬電費單驚人90元 包租公揭「狠人」房客寒流洗冷水

聯合新聞網／ 綜合報導
政府擬調整電價方案，引發各界關注。 中央社
政府擬調整電價方案，引發各界關注。 中央社

台電即將調漲電價，不少用電大戶挫咧等，連在外租屋族也很擔心受到影響。不過有一名網友卻在爆怨公社po出自己的電費單，令眾人震驚。

從繳費單的「計費內容」列出來的明細可發現，其流動電費255.9元、分攤公共電費90.2元，扣掉節電獎勵255.9元，就只剩下新台幣90元要繳。

po文的網友寫道，他以前租屋時一度電5元起跳「真的繳了有怨念！」現在他工作上大夜班，有個採光好的陽台，省不省電也是看個人的使用狀況，計價方式也是依照台水、台電，要用就多繳，能省就少繳。

照片一出，有網友認為節電獎勵可以申請，「但要注意如果每個月都有獎勵到的話，大概一年後台電就會找人來查電錶了，我家就是這樣」。原po則回說，「上個住戶用電量比較高，我只是碰巧接手，等明年可能就沒獎勵了。」

還有人更讚嘆原po真的好省，「我認識的包租公就遇到個房客電錶幾乎沒啥跳，要我去檢查電錶，一問之下才知道是個寒流也洗冷水澡的狠人。」

但也有房東留言透露自己的租客是用電大戶，「我有個房客跟我租房子，這個月電價單來的時候我整個傻眼，四個人小家庭，有辦法用到快7000元的電費，我跟我老婆加上三隻貓才800多...」。

經濟部周五即將拍板四月電價方案，民生用戶調幅大致底定，初步規畫7百度以下民生用電，調幅約5%，7百度至1千度估計漲幅7%，1千度以上預估調升10%。

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