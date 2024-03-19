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天團五月天演唱會驚見「門票拋售潮」 網愣問：不是秒殺嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
天團五月天即將開演唱會，網友卻發現「門票拋售潮」。記者陳俊吉／攝影
天團五月天即將開演唱會，網友卻發現「門票拋售潮」。記者陳俊吉／攝影

台灣天團五月天演唱會將在3月23日於高雄開唱，五迷們也熱情支持，一開放售票就被搶光，不過日前有眼尖網友發現「現在很多人在拋售演唱會票，甚至折價賣，是不是有的五迷沒有義氣相挺？有掛嗎？」對此，網友分享不同看法「應該是黃牛翻車了吧」、「沒新歌會讓觀眾膩」。

一名網友在PTT發文表示，以前五月天的演唱會都爆滿，一開放搶票也會在幾分鐘內秒殺，結果現在網路上很多拋售門票的人，甚至還「折價賣」，讓他不解原因，好奇發問「為什麼一堆人在拋售五月天的演唱會門票？是不是有的五迷沒有義氣相挺，有掛嗎？」

文章曝光後，多數網友認為是「黃牛在售票」，指出「就是黃牛啊，他們翻車了要趕快賣」、「就是黃牛票啊，最好每個賣票的人都是因為突然有事」、「一堆黃牛說要急售，結果也沒有降價多少，我要等3折來收」、「很多黃牛」、「一堆黃牛根本沒有要去聽還買票，到底什麼心態」、「黃牛錯估想參加演唱會的人數了，假設五迷也有聽韓團，又是北部人的話，那跑下去聽高雄場的應該不多吧」。

但也有人分享不同見解，「五月天近期都沒有出新歌，現在只能賣死忠粉絲」、「五月天已經過氣了，實力也跟以前差很多」、「去聽演唱會不如聽串流音樂」、「看太多場了，又不出新專輯，觀眾會膩啊」、「正常吧，我覺得他們開太多場了，很多人可能臨時有事排不開」、「真的很多人在拋售，我朋友也有人在賣票」、「他們發行不到10張專輯，辦了超過500場演唱會，這樣不盤嗎？」

五月天 演唱會 黃牛

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