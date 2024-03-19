星巴克不潮了？他嘆地位「王者掉銀牌」 網分析：因為什麼都漲

連鎖咖啡店「星巴克」時常推出優惠與新品項，擁有許多忠實粉絲。不過一名網友提問，以前喝星冰樂是種地位象徵，如今大家看見卻只是笑一笑，「從一個王者掉到銀牌，中間發生什麼事？」

原PO昨（18）日以「星巴克是怎麼變不潮的？」為題，於PTT發文指出，自己10多年前讀大學時，星冰樂是要期末考試完或是跟女友出去才能享用的飲品，能在宿舍裡面喝星冰樂就是地位象徵，當時買一送一是不可能發生的事情。但他發現幾年過去，大家聽到喝星巴克都只是笑笑，因此不解問道，「幾年功夫而已就從一個王者掉到銀牌，想問問中間是發生什麼事情？」

話題拋出後，許多網友直指因為喪失優越感，「物價漲了星巴克沒漲」、「不夠貴才這樣」、「當窮鬼都喝得起的時候，建議一杯200以上」、「因為什麼都漲，不潮了」、「買一送一，平民化搞的」、「特色門市都要大排長龍，普通店點越開越多間，當然不見以前稀有的盛況」、「國中生都能去消費的地方哪裡潮？」、「學生當讀書的地方」。

也有網友直言，是同業越來越多競爭激烈所致，「路易莎出來後」、「滿街都咖啡廳，連超商也在賣咖啡」、「超商咖啡半價再半價」、「貴，但替代品太多，口味普環境也多一般」、「窮鬼變多」、「貴，沒錢」。