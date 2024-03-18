尾牙爽中汽車！她「2原因」喊超苦惱 網羨：根本穩賺不賠

尾牙的抽獎環節，總是幾家歡樂幾家愁，讓人感到興奮又刺激。有女網友在PTT透露，自己今年（2024）抽中公司尾牙的汽車大獎，但她平時習慣騎電動機車，因此感到十分困擾，最後只好委託親友賣掉。

原PO表示，今年她在公司尾牙抽中汽車大獎，整個過程只有公司財務會計知情，所有的部門主管和同事都很納悶中獎者身分，「還在那酸葡萄說，抽到沒地方停又要養車超麻煩」，對此她也覺得很有道理。

原PO指出，自己平時靠電動機車代步，就算要換新也只想選同樣的交通工具，所以最後只好委託親友將汽車賣掉，苦惱提問「尾牙抽到用不到的汽機車，會很困擾嗎？」

貼文底下，許多網友紛紛留言表示，「麻煩死了，還要繳稅，但我人很大愛，抽到這種麻煩事的，請給我處理就好」、「賣掉等於白賺好幾萬，這種煩惱我也想要誒」、「炫耀文」、「汽機車，全新，超好變現吧」、「又不只有車，很多電器也是，用不到就賣啊」、「汽車最便宜60～80萬，穩賺不賠的生意」、「直接賣掉換現金覺得很棒」。