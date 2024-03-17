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外送員不給賒帳！男爆氣領錢丟地「我都能當你爸了」 網友轟爆

聯合新聞網／ 綜合報導
外送平台是不少懶人的福音，只要一鍵下單，就有專人幫忙把美食送到府。示意圖／ingimage
外送平台是不少懶人的福音，只要一鍵下單，就有專人幫忙把美食送到府。示意圖／ingimage

外送平台是不少懶人的福音，只要一鍵下單，就有專人幫忙把美食送到府。不過一名網友今（17）日凌晨發文抱怨，昨晚叫外送，因身上差49元，為了不耽誤外送員時間，詢問是否能先賒帳，結果對方不耐煩地拒絕，讓他氣到衝出門外領錢後，再把現金丟到外送員面前。貼文曝光後，也引起網友熱議。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文還原當時的情況，「我的餐費一共是299，身上只剩250，但因為離家裡最近的超商騎車要五分鐘才會到，我不想耽誤外送員時間，就說『不然先欠著，你下次有經過再來跟我收』，結果X的他竟然站37步，不耐煩地跟我說『不能賒帳』」。

看到對方的態度後，原PO氣到騎車飆去領錢，回到家便直接將100元丟地上，要他不用找了，「我沒有差那51塊，給我搞清楚，49塊欠一下不行，難道我會為了49塊搬家嗎？撇開錢不談，論輩份你那什麼態度，我的年紀都能當你爸了，真的有夠沒大沒小！」

貼文曝光後，網友卻不買單，一面倒砲轟原PO，「沒錢叫什麼外送」、「直接報警，還給你機會去領錢咧」、「真的可憐，至於是誰就不好說了」、「賒你老X，能當人家爸爸的年紀還沒長腦，真的是白活了幾十年」、「你以為你是誰，為啥要給你欠，沒錢就自己去買啦」、「如果每個人都欠49，一天40個人他要白貼多少，你怎麼不丟2,000給他」。

另外，也有不少網友質疑原PO純粹想獲得關注，「釣魚文」、「這文太X爛，可信度低到一個不行，失敗」、「可憐，我說你，這年代手機不能轉帳是不是，可信度很低欸，釣魚文也沒比較幽默，現實是多邊緣，網路討罵感受一下有被在乎嗎」、「編故事，笑你不敢秀真名」。

外送員

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